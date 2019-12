Der Blindgänger wird auf einem Grundstück am Brokweg nahe der Dülmener Innenstadt vermutet. Das teilten die Stadt Dülmen und die Kreispolizeibehörde am Freitag mit. Demnach wurde der verdächtige Gegenstand während einer routinemäßigen Luftbildauswertung und anschließender Sondierungsbohrung entdeckt. Die Kampfmittelräumer werden dem Verdacht am Mittwoch ab etwa 8.30 Uhr nachgehen. Dafür müssen sie zunächst das Erdreich über dem Verdachtspunkt abtragen.

Sollte sich der Verdacht bestätigen, muss die Bombe entschärft werden. In diesem Zuge müsste das Gebiet um die Bombe in einem Radius von 250 bis 500 Metern evakuiert werden. Innerhalb dieses Raumes befinden sich jedoch neben Wohnhäusern und Geschäften auch drei Seniorenheime und ein Kindergarten. Für den Fall, dass sich der Verdacht bewahrheitet, stimmt das Ordnungsamt mit den Betroffenen bereits das weitere Vorgehen ab.

Auch Weihnachtsmarkt wäre von Evakuierung betroffen

Müsste in einem Umkreis von 500 Metern um den Fundort evakuiert werden, wären auch das Polizeipräsidium und im Rahmen des "Dülmener Winters" der Weihnachtsmarkt betroffen. Die Stadt Dülmen und die Kreispolizeibehörde Coesfeld bitten die Bürger und Bürgerinnen, sich auf kurzfristige Einschränkungen und Straßensperrungen im Innenstadtbereich einzustellen.