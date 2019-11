Bewährungsstrafe für 20-Jährigen nach Feuer in Velen

Der jetzt 20-jährige Täter atmete auf: Einem ersten Urteil zufolge sollte er dreieinhalb Jahre ins Gefängnis. Einem ersten Urteil zufolge sollte der Borkener dreieinhalb Jahre ins Gefängnis. Was an jenem 21. August 2017 an der Schulstraße in Velen geschah, darüber gibt es keine Zweifel – auch dank einen umfassenden Geständnisses. In seiner Urteilsbegründung ließ der Vorsitzende Richter die Geschehnisse am Freitag noch einmal Revue passieren. Demnach wohnt der Angeklagte mit seiner Schwester, seiner Mutter und deren Lebensgefährten in Borken. Doch es stand ein Umzug nach Velen bevor. Das, so der Richter, „wollte er um jeden Preis verhindern.“

Der junge Mann verschüttete in der Wohnung, die sein Zuhause werden sollte, Benzin. Als er es anzünden wollte, kam es zur Explosion, das Feuer breitete sich so schnell aus, dass der Täter sich selbst kaum in Sicherheit bringen konnte. Weitere Bewohner des Sechs-Parteien-Hauses konnten sich retten oder wurden gerettet, eine 69-Jährige erlitt eine Rauchgasvergiftung und litt fortan unter einer Posttraumatischen Belastungsstörung. Der Sachschaden geht in Richtung eine Million Euro.

Der jetzt Verurteile geriet schnell in Verdacht: Zeugen hatten die Polizei auf die Spur des 18-jährigen Deutschen gebracht. Er hatte das Haus nach der Explosion fluchtartig verlassen und war mit einem Auto davongefahren. Bei seiner Vernehmung habe er für Verletzungen an seinen Händen keine nachvollziehbare Erklärung abgegeben können und sich in Widersprüche verwickelt, teilte die Staatsanwaltschaft am Tag nach der Tat mit.

Erste Verurteilung im März 2018

Im März 2018 verurteilte die Jugendkammer des Landgerichts Münster beim Amtsgericht Bocholt den Täter wegen besonders schwerer Brandstiftung zu dreieinhalb Jahren Haft. Aber das Urteil hielt nicht: Das Landgericht musste den Prozess neu aufrollen, weil sowohl Staatsanwaltschaft als auch Verteidigung gegen das Urteil vorgegangen waren.

Der Bundesgerichtshof sah tatsächlich Widersprüche im Urteil der Jugendkammer. Das Landgericht habe einerseits festgestellt, dass der Angeklagte wusste, dass der durch die Brandlegung zu erwartenden Rauch für andere Hausbewohner Lebensgefahr bedeuten könnte. Andererseits habe die Kammer sich aber nicht davon überzeugen können, dass der Angeklagte auch erkannte, dass andere Personen tatsächlich körperlich zu Schaden oder gar zu Tode kommen könnten.

Landgericht: Plädoyer des Staatsanwalts

Und so ging es auch in dem neuerlichen Prozess vornehmlich um die Frage, ob der Angeklagte sich vor der Tat der Folgen bewusst war. „Ja“, beantwortete der Staatsanwalt sie in seinem Plädoyer am Montag. Nach seiner Überzeugung habe sich der Angeklagte der schweren Brandstiftung, gefährlichen Körperverletzung und des versuchten Mordes schuldig gemacht. Seine Steuerungsfähigkeit sei durch eine Depression und Suizidgedanken nicht erheblich eingeschränkt gewesen. Dass er am Tattag binnen kurzer Zeit zweimal das Haus aufgesucht habe und zwei Kanister Benzin als Brandbeschleuniger gekauft und in Kartons verpackt habe, um nicht aufzufallen, wertete er als Indiz dafür, dass der Angeklagte sehrwohl planvoll vorgegangen sei. Er beantragte daher, den Angeklagten nach Jugendstrafrecht zu einer Einheitsjugendstrafe von fünf Jahren zu verurteilen. Der Vertreter der Nebenklage schloss sich dem an.

Plädoyer der Verteidigung

Der Verteidiger führte in seinem Plädoyer aus, dass sein Mandant auf die Zerstörung der Wohnung fixiert gewesen sei, aber keine Menschen zu Schaden kommen lassen wollte. Aufgrund seiner schweren psychischen Erkrankung sei es ihm nicht möglich gewesen, alternativ zu handeln. Er bat um eine milde Strafe, um dem jungen Mann nicht den künftigen Lebensweg zu verbauen.

Schwierige Entscheidung fürs Gericht

Keine leichte Aufgabe, wie der Vorsitzende Richter erläuterte. Denn der Angeklagte leidet seit Jahren unter schweren Depressionen, Panikattacken und wiederkehrenden Suizidgedanken. Als er die Tat begann, war er noch nicht lange aus einer stationären Therapie heimgekehrt. Die Tabletten hatte er eigenmächtig abgesetzt. Zwei Tage vor dem Brand noch suchte er im Internet nach Möglichkeiten, sich das Leben zu nehmen, wie eine Auswertung der Daten seines Rechners belegten.

Der Umzug nach Velen bereitete ihm regelrechte Angstzustände, weil er schlechte Erinnerungen mit der Stadt verbinde.

„Präsuizidales Syndrom“

Die Richter beschreiben seinen Zustand zur Tatzeit nun als „präsuizidales Syndrom“, das zu einer „kognitiven Einschränkung“ geführt habe. Dagegen spreche auch nicht, dass der Täter die Tat planvoll durchgeführt habe: „Die Kammer konnte nicht feststellen, dass er erkannt und billigend in Kauf genommen hat, dass Menschen zu Tode oder in Gefahr des Todes kommen könnten.“ Ein Tötungsvorsatz sei also nicht zu erkennen. Zudem gebe es eine positive Sozialprognose – nicht zuletzt, weil der Angeklagte in der Untersuchungshaft sein Abitur bestanden und inzwischen ein Studium begonnen hat.

Zu den Auflagen der Bewährung gehören auch weitere Therapien.