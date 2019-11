Bislang unbekannte Diebe brachen in der Nacht von Donnerstag auf Freitag in die Drensteinfurter Stadtverwaltung am Landsbergplatz ein.

Wie die Polizei mitteilt, gelangten die Täter zwischen 20 Uhr am Donnerstag und 1.11 Uhr am Freitagmorgen durch ein aufgebrochenes Fenster im ersten Obergeschoss in das Verwaltungsgebäude. Um danach nicht entdeckt zu werden, rissen die Einbrecher alle in Reichweite befindlichen Lichtbewegungsmelder aus der Wand. Abgesehen hatten sie es offensichtlich auf den Sicherheitsraum, in dem sich zwei Tresore befinden. Als die Täter den Raum jedoch öffneten, ging die Alarmanlage los. Sie flohen danach in unbekannte Richtung.

Wie Ordnungsamtsleiter Martin Brinkötter auf WN-Anfrage erklärte, hatten die Täter zuvor weitere Räume durchsucht. Ob und, wenn ja, was genau entwendet wurde, müsse jedoch noch geprüft werden.

► Mögliche Zeugen, die am Donnerstagabend oder am Freitagmorgen verdächtige Beobachtungen im Bereich der Stadtverwaltung gemacht haben, werden gebeten, sich bei der Polizei in Ahlen unter ✆ 0 23 82 / 96 50 oder per E-Mail unter poststelle.warendorf@polizei.nrw.de zu melden.