Bistum Münster macht ernst: Die Stunde der Laien

Der größer werdende Priestermangel, ein perspektivisch leerer werdendes Portemonnaie und die Tatsache, dass Bischof Felix Genn die Gemeinden nicht zu noch größeren Einheiten fusionieren will, machen diesen Weg aus Sicht des Bischöflichen Generalvikariats unausweichlich. Das hat Frank Vormweg, noch Leiter der Hauptabteilung Seelsorge und ab Januar Leiter der Hauptabteilung Zentrale Aufgaben, gesagt.

Zweiter Anlauf

Dabei will Genn den Gemeinden so wenige Vorgaben wie möglich machen und ausdrücklich Experimente erlauben. Die Grenzen des Machbaren bestimmen allein die Vorgaben des Kirchenrechtes. „Die sind aber sehr weit gefasst“, betont Bistumssprecher Dr. Stephan Kronenburg.

Mit dem Vorstoß, der im Februar durch die Verabschiedung einer Handreichung offiziell wird, nimmt das Bistum einen zweiten Anlauf, neue Leitungsformen zu etablieren. 2017 war ein erster Feldversuch gescheitert. Auch damals hatte das Bischöfliche Generalvikariat die Gemeindemitglieder zu einem stärkeren Engagement eingeladen. Die Reaktionen waren gleich Null, was daran lag, „dass die Anforderungen“, so Vormweg, „zu wenig an den Gegebenheiten der Pfarreien ansetzten“, sich Ehrenamtler mit Leitungsaufgaben offenbar überfordert fühlten – und sich an der Basis vermutlich auch niemand so recht vorstellen konnte, dass es die Bistumsleitung wirklich ernst damit meint, Traditionen infrage zu stellen, Hierarchien auf- und damit Selbstverständnis, Einfluss und letztlich Macht abzugeben.

Kulturwandel angestrebt

Nun wagt das Generalvikariat einen zweiten Vorstoß, den der Bischof unter die Überschrift „Kulturwandel“ gestellt hat. Und nicht weniger als das ist das Projekt auch. „Wir wollen alternative Leitungsmodelle“, sagt Vorm­weg. Und „mehr ermöglichen als untersagen“. Unverrückbar bleibt, dass der Pfarrer die Leitung der Pfarrei innehat. Das ist im Kirchenrecht so festgeschrieben. Aber nirgendwo steht geschrieben, dass er sie nicht delegieren kann. „Wir erlauben auf diesem Weg auch Laien die faktische Leitung von Gemeinden“, sagt der Hauptabteilungsleiter.

Wie das aussehen kann, zeigt ein Pilotprojekt in der Pfarrei St. Antonius in Herten. Norbert Mertens ist dort der Pfarrer, Josef Vossel Verwaltungsreferent. Der eine ist seit Oktober für die Seelsorge zuständig, der andere für die Verwaltung.

Herten ist ein Beispiel dafür, wie es gehen kann. Aber nicht dafür, wie es gehen muss. Bei einem Treffen von Vertretern aus 40 Kirchengemeinden im Bistum hatte Generalvikar Dr. Klaus Winterkamp vor ein paar Wochen die Vielfalt der Möglichkeiten betont.

Leitungsmodelle an Gemeinden anpassen

„Wir scheren das Bistum nicht über einen Kamm“, hatte er gesagt. Manche Gemeinden seien eher traditionell aufgestellt, in anderen sei die Säkularisation weiter fortgeschritten. Vielfältig könnte darum die Mitwirkung an der Leitung von Pfarreiräten und Kirchenvorständen sein. „Das Experimentierfeld liegt in der Pfarrei.“

Vormweg ist klar, dass derartige Strukturänderungen weder von oben verordnet noch von jetzt auf gleich umgesetzt werden können. „Das ist ein Prozess, der die fünf oder zehn Jahre dauern wird.“ Weil er vom Erproben und Ausprobieren, vom Anpassen und Verändern lebt. Fest steht bei all dem bisher aber eines: Hat sich eine Gemeinde für einen Weg entschieden, wird der auch dann weiter beschritten, wenn ein neuer Pfarrer kommt.