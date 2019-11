Klimaschutz fängt unten an

„Eigentlich“, muss Sandra Janssen zugeben, „haben wir uns gar nicht auf den Weg gemacht, Klima Kita zu werden.“ Die Kita St. Mariä Himmelfahrt an der Grabenstraße kann aber trotzdem stolz darauf sein, als erste Kindereinrichtung in NRW mit diesem Ehrentitel ausgezeichnet zu werden. Gestern wurde die Urkunde von prominentem Besuch übergeben.

Auszeichnung für die Kita St. Mariä Himmelfahrt 1/36 Die Kita St. Mariä Himmelfahrt wurde als erst Klima Kita in NRW ausgezeichnet. Foto: Günter Benning

„Wir beschäftigen uns mit vielen großen Sachen“, meinte da etwa Michael Theben. Er ist Abteilungsleiter im Wirtschaftsministerium des Landes und bei ihm geht es um Kohleausstieg oder die Förderung von Elektroautos. „Aber Klimaschutz fängt von unten an“, weiß der Mann aus Düsseldorf. Und da unten wieseln die Kinder der St. Mariä-Kita herum und machen sich so ihre eigenen Gedanken über Umwelt, Natur und Klima. Sie überzeugten zum Beispiel mit schmissigen Umweltschutzliedern: „Unsere neue Taktik – mach mal weniger Plastik.“

Wirtschaftsministerium und Energieagentur NRW haben die Auszeichnung Klima Kita vergeben. „Da müssen wir schon bei den Kindern anfangen“, meinte Lothar Schneider, der Geschäftsführer der Agentur. 70 Kitas haben sich seit dem Sommer an dem Projekt beteiligt, bei dem sie in einer schriftlichen Bewerbung ihre Klimaschutzaktivitäten darstellen mussten. Als Belohnung lockten eine Plakette, Material und Überraschungen für die Kinder.

Barbara Tröster, Leiterin des Kita-Verbundes der Martinus-Gemeinde, verwies darauf, dass die Kita seit sieben Jahren eine Vision hat: „Natur schafft Wissen“. Das führe zu einer Haltung im täglichen Leben, die Schöpfung zu schützen.

Im Kita-Alltag geht das wie selbstverständlich. So pflegen die Kinder ihren eigenen Garten. „Gerade wächst der Grünkohl“, sagt Sandra Janssen, „wenn man sieht, wie lange das alles dauert, kommen unsere Kinder nicht darauf, Essen wegzuwerfen.“ Nach Möglichkeit versucht man, das Essen in Bioqualität zu kaufen, nur zwei Mal in der Woche gibt es Fleisch. Und zum Einkauf nimmt man Dosen mit – um Plastiktüten zu vermeiden.

Elternsprecherin Sarah van Aaken berichtete, dass ihre Tochter eines Tages nach Hause kam und sich beschwerte, weil der Ketchup aus der Plastikflasche kam: „Seitdem haben wir Ketchup in Glasflaschen.“

Wichtig für die Kita sind auch die Waldwochen. Zwei Mal im Jahr sind alle 80 Kinder draußen – dort können sie Natur pur erleben. Die nächste Vision ist es, gemeinsam mit einem Vater, einige eigene Hühner zu halten.

Eine andere Vision präsentierten vier Kids Bürgermeister Peter Vennemeyer: Ein Wunschhaus mit Solarzellen auf dem Dach. „Das ist teuer“, meinte Kita-Kind Jonas. „Das müsste ihr dem sagen, dem das Haus gehört“, freute sich Vennemeyer, so leicht aus dem Schneider zu sein, „der sitzt in einem großen Palast in Münster.“