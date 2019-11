Der Albersloher CDU-Landtagsabgeordnete Henning Rehbaum, Leiter des Arbeitskreises, spricht an diesem Abend gemeinsam mit dem NRW-Innenminister Herbert Reul über die aktuelle Sicherheitslage in NRW sowie die Auswirkungen des am 12. Dezember 2018 in Kraft getretenen Polizeigesetzes. Beide werden über die Auswirkung für die tägliche Polizeiarbeit sowie die behördliche Zusammenarbeit beim Austausch von Informationen berichten. Beginn der Veranstaltung ist um 19 Uhr.

„Ich freue mich sehr, dass so ein charismatischer Minister den Weg nach Alverskirchen findet. Er signalisiert damit, dass die Landesregierung den ländlichen Raum im Blick hat“, kommentiert der Alverskirchener CDU-Ortsvorsitzende Werner Lemberg. Als weitere Gäste des Abends freut sich Lemberg auf Landrat Olaf Gericke, den Landtagsabgeordnete Daniel Hagemeier sowie Bürgermeister Sebastian Seidel. „Themen, wie Migration und Innere Sicherheit sind von besonderer Bedeutung für die Menschen und hochaktuell. Ich freue mich auf einen spannenden und informativen Abend“, so David Schubert CDU-Vostandsmitglied und Organisator des Abends.