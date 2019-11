Die B 525 wurde am Mittwochmorgen zwischen dem Ortsausgang und dem Gewerbegebiet Beisenbusch nach einem Unfall gesperrt. Dort ist nach Angaben der Polizei ein Auto in den Gegenverkehr geraten. Durch die Komplettsperrung, die noch bis etwa 10.30 Uhr andauern soll, kommt man derzeit nur über Umwege von der A 43 nach Nottuln – und umgekehrt. Die Verkehrsableitung läuft über Schapdetten.

Wie die Polizei berichtet, war ein Opel Corsa mit Hamburger Kennzeichen gegen 6.40 Uhr auf dem Weg von der Autobahn in Richtung Nottuln unterwegs. Hinter dem Abzweig Beisenbusch, aber vor dem Klinkerwerk, geriet das Auto in den Gegenverkehr und fuhr zwischen einem Lkw und einem Kleinbus durch, bis er schließlich an einem Abzweig einen VW Lupo frontal erfasste.

Nach derzeitigem Stand wurden im Lastwagen und in dem Kleinbus keine Personen verletzt. Bei der Fahrerin des Opel Corsa besteht nach erster Auskunft der Ärzte Lebensgefahr, eine weitere Person in dem Wagen wurde schwer verletzt, ebenso die Fahrerin des Lupo, eine 23-jährige Frau aus Nottuln. Rettungswagen haben alle drei ins Krankenhaus gebracht.

Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft wird zur Unfallaufnahme ein Gutachter eingesetzt.

Wir berichten weiter.