Problematische Kooperation: Kein Interesse an Burg Hülshoff?

So jedenfalls ist es aus Reihen der Stiftung zu hören. Mit enttäuschtem Unterton. Kein Wunder, der Havixbecker Stammsitz der Dichterin ist auf dem Weg, ein einzigartiges Kultur- und Literaturzentrum zu werden und ein, wenn nicht der kulturelle Leuchtturm Westfalens und als solcher beispielgebend für NRW. Da tät ein bisschen mehr externe Anerkennung gut.

Dr. Barbara Rüschoff-Parzinger, Kulturdezernentin des Landschaftsverbandes Westfalen-Lippe und Vorstandsvorsitzende der Stiftung, möchte das Kind natürlich nicht mit dem Bade ausschütten und formuliert darum vorsichtig. Die Kooperation zwischen den Kölnern und der Burg sei „eine gute Sache“, sagt sie. Das Center for Literature sei bedeutsam, „beispielgebend fürNRW“ und als solches „ein wichtiger Standortfaktor“. Und darum gebe sich die Stiftung alle erdenkliche Mühe, ein attraktives Programm für die Studierenden auszuarbeiten. 250 000 Euro ist das dem Land NRW pro Jahr wert.

Metropole kontra ländlicher Raum

Nur kommt das Bemühen in Münster in Köln offenbar nicht an. Oder drastischer formuliert: Havixbeck, Hülshoff und das Studienprogramm in der Provinz interessiert an der KHM anscheinend so wenig, dass es niemand für nötig hält, das Angebot offensiv zu kommunizieren. So jedenfalls tönt es aus der Stiftung. Rheinland gegen Westfalen, Metropole kontra ländlicher Raum, Köln versus Havixbeck? Gemunkelt wird viel. Für Rüschoff-Parzinger ist eines klar: „Es ist dringend erforderlich, die ländlichen Räume in den Vordergrund zu stellen.“

Herbststimmung an der Burg Hülshoff 1/11 Die Burg Hülshoff zwischen Havixbeck und Münster-Roxel am herbstlichen Morgen des 21. November 2019. Foto: Gunnar A. Pier

Im Park sind noch immer nicht alle Blätter gefallen. Foto: Gunnar A. Pier

Bekannt wurde die Burg als Heimat der Dichterin Annette von Droste-Hülshoff. Deshalb steht eine Büste im Park neben der Burg. Foto: Gunnar A. Pier

Eine Brücke führt zum Hintereingang der Burg Hülshoff. Foto: Gunnar A. Pier

In dem Gebäude ist seit 2018 das Center for Literature beheimatet. Foto: Gunnar A. Pier

Nun ist aber die Kooperation der ungleichen Partner nicht in deren Belieben gestellt. Es ist kein Geheimnis, dass die Stiftung damals mit der Kunstakademie in Münster liebäugelte. Die aber wollte den Studiengang damals nicht. Also schickte die rot-grüne Landesregierung Köln ins Rennen – und verknüpfte die Kunsthochschule mit der Droste. „Praxisorientierte Module des Studiums“ auf der Burg seien verpflichtend, hieß es damals aus dem Kulturministerium. Das Ganze war also mehr Zwangsehe als Liebeshochzeit.

"Einzigartige Möglichkeit"

An der KHM versteht man weder Ärger noch Unmut. Die Kooperation bestehe seit 2018, „bis zum heutigen Zeitpunkt sind bereits einige gemeinsame Veranstaltungen und Kooperationsprojekte umgesetzt worden“, erklärt die Sprecherin Literarisches Schreiben, Juliana Kálnay, auf Nachfrage. Und weitere seien in Arbeit. Bereits jetzt weise der Studienschwerpunkt Literarisches Schreiben „auf seiner Homepage sowie in einem Info-Faltblatt auf die Kooperation mit dem CfL hin“. Aus Münster heißt es, der künstlerische Leiter auf der Burg, Dr. Jörg Al­brecht, finde in Köln (zu) wenig Gehör.

Das verabredete Residenzprogramm bezeichnet Kálnay als „perspektivisch“. Zunächst müssten die geplanten Unterkünfte fertiggestellt werden. Sobald das geschehen sei, werde die Kunsthochschule „diese einzigartige Möglichkeit für eine literarische Klausur noch intensiver als bisher bewerben“.

Damit das zügiger vonstattengeht, will Rüschoff-Parzinger den Umbau der Villa Schonebeck und den Neubau des geplanten Gästehauses aus dem bestehenden Förderprogramm herauslösen und das Ganze aus anderen Töpfen finanzieren. Gelingt das, könne in zwei bis drei Jahren der kleine Campus fertig sein. Ob dann mehr Studierende zur Burg kommen? Die KHM steht zumindest jetzt im Wort.