FMO will bis 2030 klimaneutral sein

Greven -

Der Flughafen Münster/Osnabrück (FMO) entdeckt seine grüne Seite. Bis 2030 will der Airport in Greven klimaneutral sein. Wie dieses Ziel erreicht werden soll, hat FMO-Chef Prof. Rainer Schwarz am Donnerstag erklärt.