Das klingt sperrig, kann aber Leben retten: In immer mehr Kreisleitstellen gibt es die Technik der „Ad­vanced Mobile Location“ (AML). In den Kreisen Coesfeld, Warendorf und Borken etwa: Ruft jemand per Handy die Notrufnummer 112, wird bei der Kreisleitstelle auch der Standort angezeigt.

Dafür nutzt die „Advanced Mo­bile Location“ nach Angaben der Pressestelle des Kreises Borken nicht allein die eher ungenaue Funkzellenposition. Stattdessen greife „AML“ auch auf die anderen im Smartphone integrierten Funktionen zur Positionsbestimmung wie WLAN und GPS zu.

„Besonders zum Tragen kommt die Technologie in freiem Gelände, also da, wo es keine postalische Adresse mit Straße und Hausnummer gibt“, erklärt Stephan Kruthoff, Leiter der Borkener Leitstelle. Im Kreis Steinfurt wird die Technik im Frühjahr eingeführt, auch in Münster ist sie noch nicht aktiv.