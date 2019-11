Jens Spahn fragt – Oliver Welke antwortet

Tosender Applaus am Ende und zwei Fragen gleich zu Beginn: Wie bitteschön macht Oliver Welke das? Und: Was ist er eigentlich: eher Journalist, mehr Comedian, Moderator, Autor oder alles in einem? Am Montagabend fand sich der gebürtige Ostwestfale in einer ungewöhnlichen Rolle wieder. Er wurde interviewt von einem, der wiederum normalerweise interviewt wird. Jens Spahn fragt, Welke antwortet. Verkehrte Welt in Ahaus. Und dabei sehr unterhaltsam.

Die Kulisse passt, der Rahmen auch: Ahauser Schlossrunde heißt die Reihe, in der am Montagabend Welke zu Gast ist. Es ist der 18. Aufschlag, wie immer veranstaltet von der Konrad-Adenauer-Stiftung – wie immer mit dem Bundesgesundheitsminister in der Rolle des Fragenden. Für Spahn ist die Veranstaltung ein Heimspiel. Er stammt aus dem Ortsteil Ottenstein. Hier ist er für viele „der Jens“. Und der kommt wie sein Gast zu spät. Spahn direkt aus Meseberg, Welke aus Bonn.

Der Anfang ist ein Herantasten. Welke erzählt aus jungen Jahren. Erste journalistische Erfahrungen, Zeitung, Radio, dann das Fernsehen. Einerseits Fußball-Kommentator, andererseits seine Paraderolle bei der Heute-Show. Das Phänomen Welke ist: Der 53-Jährige ist unglaublich schlagfertig und kann auch ernsten Antworten einen humorigen Ausstieg verpassen. Das sorgt einerseits für Tiefgang und andererseits für Kurzweil.

Viele Themen

Der Themenstrauß ist bunt, quasi ein Rundumschlag: Es geht um die AfD und das Kiffen, Wutbürger im Allgemeinen, die Heute-Show, die Polarisierung der Gesellschaft und ein vonSpahn diagnostizierter „Dau­erschlaf“in der Politik. Konter Welke: „Geht das jetzt gegen Merkel?“ Reaktion Spahn: „Ihr Stil hat gepasst.“ Manchmal ist auch das Nicht-Gesagte spannend.

Schnelle Konter

Anderthalb Stunden geht das so. Spahn fragt, Welke antwortet oft erst ernst – und kontert dann. Themen-Pingpong, interessant und informativ. Söder, so Welke, sei inzwischen eine schlechte Witzfigur, „der ist nicht mehr so testosterongesteuert“. Merz ist aus Sicht eines Satirikers der beste CDU-Kanzlerkandidat, weil er als Lobbyist so herrlich leicht zu attackieren sei. Mitleid hat der Fernseh-Mann inzwischen mit der SPD. Und die CDU? „Wenn eine Partei nicht mehr weiß, was sie ist, dann ist das die Ihre, Herr Spahn.“ Der Saal tobt.

Einblick hier, Einblick da. Spahn, direkt von Schloss Meseberg gekommen, plaudert ein wenig von der CDU-Klausurtagung. Ein bisschen sei das dort wie Landschulheim, sagt er. Und wichtig. Weil so ein Kabinett am besten funktioniere, wenn sich die Mitglieder auch menschlich verstünden. „Landschulheim“, „menschlich verstehen“, was das denn bitteschön für die Abendstunden auf Meseberg bedeutet, hakt der Ostwestfale nach und guckt Welke-schelmisch.

Welke kündigt Rückzug an

Seit zehn Jahren ist der 53-Jährige das Gesicht der Heute-Show. „Was ich sicher sagen kann, ist, dass ich das keine weiteren zehn Jahre mache“, verrät er. Und dass er sich vorstellen könne, sich später einmal in der Kommunalpolitik zu engagieren. „Weiter gehen meine Ambitionen nicht.“

Am Ende dann tosender Applaus. Und leider keine Antworten auf die zwei Fragen.