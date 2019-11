Die Folge: Da nun nur noch fünf der 13 Ausschussmitglieder (einer fehlte) zur Beratung am Tisch saßen, stellte Linnemann fest, dass der Ortsausschuss nicht mehr beschlussfähig ist. Lauf Paragraf 9 der Gemeindeordnung müssen mindestens die Hälfte – in diesem Fall sieben – Ausschussmitglieder anwesend sein, um beschlussfähig zu sein. So blieb Linnemann nichts anderes übrig, als die Sitzung zu beenden.

„Das habe ich bislang auch noch nicht erlebt“, sagt Bürgermeister Josef Uphoff, der am Montagabend ebenfalls aus Befangenheitsgründen den Diskussionstisch verlassen hatte. So saßen am Ende nur noch der Vorsitzende, vier Ausschussmitglieder sowie Martin Tewes und Thomas Middendorf von der Stadt mit am Tisch. Am Donnerstag steht der „Flächennutzungsplan – Anpassung an die Vorgaben des Regionalplanes Münsterland – Sachlicher Teilplan Energie – zur Nutzung der Windenergie“ wieder auf der Tagesordnung. Bürgermeister Uphoff geht davon aus, dass der Infrastrukturausschuss beschlussfähig sein wird.

Die Befangenheit ist in der Gemeindeordnung klar geregelt und besagt, dass ein Mitwirkungsverbot besteht, wenn die Angelegenheit „ihm selbst, einem seiner Angehörigen, einer von ihm kraft Gesetzt oder kraft Vollmacht vertretenen natürlichen oder juristischen Person einen unmittelbaren Vorteil oder Nachteil bringen kann“. Im landwirtschaftlich geprägten Füchtorf waren entsprechend viele Ausschussmitglieder betroffen.

Thomas Middendorf wies darauf hin, dass in der Einladung zur nächsten Ortsausschusssitzung auf diese Thematik hingewiesen wird, denn auch das steht in Paragraf 49: „Ist eine Angelegenheit wegen Beschlussunfähigkeit zurückgestellt worden und wird der Rat zur Verhandlung über denselben Gegenstand einberufen, so ist er ohne Rücksicht auf die Zahl der Erschienenen beschlussfähig. Bei der zweiten Ladung muss auf diese Bestimmung ausdrücklich hingewiesen werden.“

Darüber soll entschieden werden:

In der Sache geht es um einen Antrag der FWG auf Einstellung der Planungsarbeiten zur Steuerung des Flächennutzungsplanes, da es keine Anpassungspflicht mehr gebe. Mit der alten Planung könne die Stadt ihre eigenen Vorstellungen einbringen. „Auch die bisherigen zwei Vorranggebiete bieten unserer Meinung nach der Windenergie ausreichend Platz. Wir haben auch heute schon wesentlich mehr Windkraftanlagen als die meisten vergleichbaren Gemeinden im Münsterland und im angrenzenden Niedersachsen und Ostwestfalen“, heißt es im FWG-Antrag, der nun am Donnerstag, 21. November, im Infrastrukturausschuss besprochen werden soll.