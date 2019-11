Von den 16 besten Lehrern in Deutschland kommen drei aus dem Münsterland. Am Montag wurde in Berlin der Deutsche Lehrerpreis verliehen. Ausgezeichnet wurden auch Hendrik Büdding, Lehrer für Informatik und Sozialwissenschaften am Annette-von-Droste-Hülshoff-Gymnasium Münster, Gerhard Steinhoff, Chemie- und Sportlehrer am Clemens-Brentano-Gymnasium in Dülmen und Reinhold Lück, Französisch- und Sportlehrer am Remigianum Borken.

Es sind die Abschlussjahrgänge weiterführender Schulen, die ihre Lehrer in der Kategorie „Schüler zeichnen Lehrer aus“ ins Rennen geschickt haben. Die Pädagogen bekommen dafür 1000 Euro – und werden mit viel Lob überschüttet.

Eindruck bei der Jury hinterlassen

Zum Beispiel Lukas Haverbeck vom Annette-Gymnasium. Er ist angehender Abiturient und sagt über Büddings Informatik-Unterricht: „Ich habe im letzten Schuljahr mehr gelernt als in all den Schuljahren davor zusammen.“ Und Eindruck bei der Jury haben offenbar auch Urteile über Büdding gemacht wie: „Die Selbstverständlichkeit Ihrer Hilfsbereitschaft, der kollegiale, menschliche Umgang und der konstante Ideenaustausch – das sind Dinge, die mich nachhaltig von unserer Zusammenarbeit geprägt haben“ oder „Für mich waren und sind Sie ein herausragender und einzigartiger Lehrer und Mensch. Danke dafür.“

Über Steinhoff sagen seine Schüler: „Nicht nur seine individuelle und liebevolle Art machte ihn zu einem ganz besonderen und unvergesslichen Lehrer, sondern auch der Fakt, dass ihm seine SchülerInnen alle wirklich am Herzen liegen!“ und „Sie setzten sich nicht nur individuell für einzelne Schüler ein, sie haben sogar ihre Pension immer wieder verschoben, um unsere Stufe nicht nur mit einer Stufenleitung zurückzulassen! Dafür wollen wir ihnen 100.000 Mal danken.“

Innovativer Unterricht

Und Julius Westrick, der Lück für den Lehrerpreis vorgeschlagen habe, sagt: „Herr Lück ist der engagierteste Lehrer, den ich kenne“. Auch über den Unterricht hinaus kümmere er sich um seine Schüler. Als sehr einfühlsamen Lehrer habe er Lück erlebt. Eine Meinung, die sein gesamter Abi-Jahrgang 2019 teilte. Bei der Zeugnisvergabe überreichten die Abiturienten ihrem Stufenleiter den extra neu geschaffenen Ehrenpreis des Remigianums.

Der Präsident der Kultusministerkonferenz, Professor Alexander Lorz, nannte das Engagement der Siegerinnen und Sieger „beispielgebend“: „Sie begeistern so vielleicht sogar auch ihre Schülerinnen und Schüler als Nachwuchs für diesen tollen Beruf“, sagte er in Berlin. NRW-Schulministerin Yvonne Gebauer (FDP) sprach von einem „Ritterschlag“ für die Preisträger. Guter, innovativer Unterricht sei der Schlüssel zu bester Bildung, betonte sie.