Mit Gisela Sonnabend wird erstmals eine Frau die Geschicke des Landesbezirks Münster (LBZ) im Bund der Historischen Deutschen Schützenbruderschaften leiten. Nach 15 Jahren stand der bisherige Amtsinhaber Werner Aselmann nicht mehr für eine weitere Amtszeit zur Verfügung, teilte der Verband am Mittwoch mit.

„Es war eine interessante und schöne Zeit, die ich nicht missen möchte und in der wir einiges bewegt haben“, so der scheidende LBZ-Bundesmeister.

Außer Gisela Sonnabend bewarb sich auch der stellvertretende LBZ-Jungschützenmeister Carsten Levers um den Vorsitz. In geheimer Wahl entschieden sich die Mitglieder des LBZ-Bruderrates letztlich für Gisela Sonnabend, die in den vergangenen zehn Jahren als Geschäftsführerin im Landesbezirk tätig war. Dieser umfasst das gesamte Münsterland mit rund 5000 Schützen.

Mit ihrem Vorstandsteam hat die neue LBZ-Bundesmeisterin schon genaue Vorstellungen von der künftigen Arbeit. So werden ihre Mitstreiter Bernhard Böddeling (stellvertretender LBZ-Bundesmeister), Herbert Ewertz (Geschäftsführer) und Micheal Kellers (Schatzmeister und Pressereferent) künftig mehr Verantwortung übernehmen.

Nachdem sie die Wahl angenommen hatte, würdigte Sonnabend die Arbeit ihres Vorgängers Werner Aselmann und bedankte sich für seine geleistete Arbeit und die gute Zusammenarbeit. Da auch der bisherige LBZ-Schießmeister Andreas Vosskötter nicht mehr zur Wahl stand, wurde sein Stellvertreter Rainer Langenkamp aus Münster-Amelsbüren zum neuen LBZ-Schießmeister gewählt.

Im Anschluss an die Wahl stellte Ehren-LBZ-Bundesmeister Kurt Göcking den Antrag, Werner Aselmann zum Ehren-LBZ-Bundesmeister und Andreas Voßkötter zum Ehren-LBZ-Schießmeister zu ernennen. Beide Anträge wurden von der Versammlung einstimmig angenommen.

Im weiteren Verlauf der Sitzung hat die Versammlung noch die Geschäftsordnung zur Satzung diskutiert, die im Januar 2020 von der Vollversammlung genehmigt werden soll.