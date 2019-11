Polizei sucht auffälligen VW Polo nach Anschlag

Gronau -

Nach dem Anschlag auf einen 43-jährigen Mann in Gronau sucht die Polizei mit einem Bild einer Überwachungskamera nach dem Fahrzeug, von dem aus die Täter Schüsse auf den niederländischen Anwalt abgefeuert haben. Der 43-Jährige wurde schwer verletzt. Die Täter waren am vergangenen Mittwochmorgen in einem silbergrauen VW Polo mit niederländischem Kennzeichen unterwegs.