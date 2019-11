Brechts „Der gute Mensch von Sezuan“ im Kleinen Haus gefeiert

Selten war die Bühne des Kleinen Hauses so zugestellt wie in der Neuinszenierung des Brecht-Klassikers „Der gute Mensch von Sezuan“. Regisseurin Katrin Plötner, die erstmals in Münster inszeniert, und Bettina Pommer (Bühnenbild) empfangen die Gäste mit einer Wand aus braunen Umzugskartons. Erinnerung an den Mauerfall? Chinesische Mauer? Diese Assoziation liegt schon näher, denn Brecht siedelte ja seine Parabel über die Grundsatzfrage, ob der Mensch unter widrigen Umständen „gut“ sein könne, in China an. Aber die Chose ist subtiler, denn die Kartonmauer erweist sich als flexible und streckenweise auch erheiternde Szenerie.

Ein paar Kartons in der „ersten Etage“ purzeln, und schon öffnet sich der winzige Tabakladen, in dem die Prostituierte Shen Te (herausragend: Sandra Bezler) unter Aufsicht der Götter zu einem guten Menschen reifen soll. Diese Götter tauchen anfangs als drei riesengroße Augen per Video auf der noch geschlossenen Kartonfläche auf. Die im Übrigen auch Wang, die Wasserverkäuferin (Marina M. Blanke) nutzt, um das Geschehen zu kommentieren.

„Der gute Mensch von Sezuan“ im Theater Münster 1/6 Die Zuschauer im Theater Münster empfing am Freitagabend eine Wand aus braunen Umzugskartons. Foto: Oliver Berg

Die Kartonmauer erwies sich bei der Premiere des Brecht-Stücks „Der gute Mensch von Sezuan“ als flexible und streckenweise auch erheiternde Szenerie. Foto: Oliver Berg

Spektakulär in riesiger Kartonlandschaft: Die Neuinszenierung der Brecht-Parabel im Kleinen Haus des Theaters Münster. Foto: Oliver Berg

Nicht nur eine Mauer: Die Kartons werden auf vielfältige Weise eingesetzt. Foto: Oliver Berg

Die Premiere in spannender Kulisse wurde vom Publikum gefeiert. Foto: Oliver Berg

Auch das Urteil unseres Redakteurs lautet: Sehenswert! Foto: Oliver Berg

Starke Akteure in parabelhaftem Gewusel

Nun beginnt das parabelhafte Gewusel zwischen erster und zweiter Kartonwand. Verwandte und Nachbarn drängen sich zwischen den Kartons – immer auf der Suche nach Hilfe und Obdach bei Shen Te in der Vorstadt. Dass deren Freigebigkeit nicht lange anhält, mag sich angesichts der bedrängten Verhältnisse jeder ausmalen, und so schlüpft sie immer öfter vom Glitzerkleidchen in den Straßenanzug des begüterten Vetters Shui Ta (Kostüme: Lili Wanner) und geriert sich in dieser Hosenrolle als skrupelloser Großunternehmer, der seine Sklaven Tabak schleppen lässt.

Was bei Brecht 1943 noch die pessimistische Sicht auf den Kapitalismus ist, das wird im Karton-Gewimmel heute eher als Frage nach der moralischen Verfassung des Menschen in böser Umwelt verhandelt. Wohnungsnot, Flüchtlingsstrom, Asyl, familiärer Zwist, hier mag man sich alle Dramen und Dilemmata des zusammengedrängten Menschengewusels vorstellen. In dem alle Akteure vortrefflich an Kontur gewinnen: Frank-Peter Dettmann als Schreiner Lin To etwa, der schneidig seine Rechnungen eintreibt und für seinen Sohn einen Flieger-Job sucht. Letzteren spielt Joachim Foerster verschlagen, zumal er die Bindung zu Shen Te zuallererst aus materiellen Erwägungen sucht. Carola von Seckendorff kommentiert das Auf und Ab als Schwägerin oder Nachbarin lakonisch, Christoph Rinke verkörpert den reichen Barbier Shu Fu, der Shen Te nur mit sexuellen Hintergedanken beispringt, Paul Maximilian Schulze den schmierigen Polizisten auf der Suche nach der länger verschwundenen Shen Te, Ulrike Knobloch wechselt zwischen Tante, Hausbesitzerin und „Pastorin“.

Vielfältiger Karton-Einsatz

Die teilweise zerfetzte Kartonage dient auch als ausgestellter Scheck, Resonanzboden für Gewaltausbrüche oder als Zwischentitel-Tafel. Hier werden die Szenen der Reihe nach wie beim Boxkampf gezählt, allerdings rückwärts.

Frei nach Brecht und seinem lehrstückhaften Ansatz könnte man abschließend in Münster sagen: Wir sehen die Kartons purzeln und viele Fragen offen. Sehenswert!