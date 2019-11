Das Wochenende bietet sich perfekt für einen schönen Herbstspaziergang an. Es bleibt aller Voraussicht nach trocken, die Sonne kommt besonders am Sonntag zum Vorschein. Für das Münsterland werden Temperaturen bis zu zehn Grad erwartet, prognostiziert Jürgen Schmidt, Meteorologe beim Dienst Wetter-Kontor. Bereits der Freitag sei sehr sonnig mit Höchsttemperaturen um elf Grad.

„An der Nordküste und in Frankreich und Italien ziehen Tiefs auf, die auch Deutschland viel Regen bescheren. Das Münsterland liegt aber genau dazwischen und es wird wohl trocken bleiben”, erklärt Jürgen Schmidt. Während sich am Samstag schon vereinzelt die Sonne zeigen soll, wird es am Sonntag nach anfänglichem Nebel ganz aufklaren.

Möglicherweise gibt es in der Region aber auch Abweichungen: So soll laut "Wetter Online" die Sonne am Samstag in Münster nicht scheinen - stattdessen soll es sehr windig und bedeckt sein, lautet eine andere Prognose.

Nachtfrost

Von dem Sonnenschein am Tag solle man sich aber nicht täuschen lassen. „Wir nähern uns so langsam dem Winter. Nachts kommt es jetzt immer häufiger zu Frost, die Straßen werden glatter”, warnt Schmidt besonders die Rad- und Autofahrer.