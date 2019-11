Auf Anfrage verwies das Landratsamt auf das Schreiben vom 2. November 2018, in dem Gericke der Stadt seine Besorgnis gegen die Umwandlung der Sekundarschule in eine Gesamtschule bereits mitgeteilt hatte. „Diese Bedenken haben wir dem Bürgermeister in einem Schreiben im Frühjahr dieses Jahres erneut mitgeteilt“, erklärt Kreissprecher Thomas Fromme.

Die Sorgen des Kreises gelten der Zukunft der gymnasialen Oberstufe am Berufskolleg mit dem Schwerpunkt Wirtschaft und Verwaltung, die aktuell von 34 Schülerinnen und Schülern besucht wird. Im vergangenen Schuljahr waren es noch 46. Die vom Schulgesetz vorgeschriebene Mindestgröße betrage 16 Schüler, so dass sich das Berufliche Gymnasium des Berufskollegs weiterhin an der untersten Grenze der Genehmigungsfähigkeit bewege.

Den größten Teil der Schülerschaft hätten bislang Hauptschulen und Realschule gestellt, in jüngerer Zeit die Sekundarschule. Gymnasium und Fritz-Winter-Gesamtschule seien kaum vertreten. Dieser Trend werde sich durch eine zweite Gesamtschule noch verstärken, befürchtet der Kreis. Des Weiteren sorgt er sich um den Bestand der zweijährigen höheren Berufsfachschule (Höhere Handelsschule), die die Auswirkungen einer zweiten Gesamtschule ebenfalls negativ zu spüren bekäme. Der Breite des Bildungsangebots wäre eine zweite Gesamtschule nicht dienlich.