Mann in Gronau durch Schuss verletzt

Die Polizei berichtet wenig später, dass auf den Mann offenbar gezielt geschossen worden sei. Es handle sich wahrscheinlich um eine Beziehungstat.

Die intensiven Fahndungsmaßnahmen der Polizei laufen, eingebunden sind auch die umliegenden deutschen und niederländischen Polizeibehörden. Vom Tatort flüchtig ist ein weißer Kleinwagen mit niederländischen Kennzeichen. In dem Pkw saßen mehrere Personen, möglicherweise zumindest teilweise südländischer Herkunft. Wer Hinweise zu dem Pkw geben oder sonstige Angaben machen kann, wird gebeten, sich sofort über den Polizeiruf 110 zu melden.

„Ich hab gedacht, die sind hier auf der Jagd“

„Es war kurz nach acht, da hat es laut geknallt – und wie“, sagt eine Frau, die unweit des Tatortes wohnt. Ob sie einen oder mehrere Schüsse gehört, hat, kann die 81-Jährige nicht sagen: „Ich hab gedacht, die sind hier auf der Jagd“, fügt sie hinzu. Die Aufregung ist ihr anzumerken, obwohl sie nicht selbst betroffen ist. „Mein Herz“, sagt sie. Dann geht sie weiter.

Das Opfer liegt zu diesem Zeitpunkt – es ist 8.25 Uhr – auf einem Grünstreifen an der anderen Straßenseite vor einem Haus. Ein Notarzt und vier Rettungskräfte kümmern sich um den Mann, dessen linkes Bein blutet. Immer wieder sind Schmerzensschreie zu hören. Direkt daneben stehen mehrere Menschen, sprechen mit Polizeibeamten. Ein Mann hält einen großen Hund an dessen Halsband fest. Das Tier reagiert auf die Schmerzensschreie des Opfers. Später kommen Polizeibeamte mit einer Leine, bringen das Tier weg.

Mann auf Losserstraße angeschossen 1/10 Polizeieinsatz am Freitagmorgen auf der Losserstraße in Gronau Foto: Klaus Wiedau

Ein Mann wurde durch einen oder mehrere Schüsse verletzt. Foto: Klaus Wiedau

Rettungskräfte kümmern sich um den Mann, dessen linkes Bein blutet. Foto: Klaus Wiedau

Bauarbeiter haben „mehrere Schüsse“ gehört. Foto: Klaus Wiedau

Die Polizei sperrte den Tatort weiträumig ab. Foto: Klaus Wiedau

Nach dem oder den Tätern wird gefahndet. Foto: Klaus Wiedau

Foto: Klaus Wiedau

Foto: Klaus Wiedau

Foto: Klaus Wiedau

Foto: Klaus Wiedau

Im Einmündungsbereich Losserstraße/Kurfürstenstraße stehen mehrere Bauarbeiten. Haben sie etwas gesehen? Gesehen nicht, aber gehört. „Mehrere Schüsse“, sagt einer der Männer. Und Schreie von einem Mann haben sie gehört. Ein Kollege erinnert sich genau: „Es waren vier Schüsse.“ Danach hat er einen weißen Wagen in Richtung Innenstadt fahren sehen. Schnell? „Nee, ganz normal.“ Ob eine oder mehrere Personen im Wagen saßen, kann er nicht sagen.

Tatort weiträumig abgesperrt

20 Minuten später ist der Tatort an der Losserstraße weiträumig abgesperrt. Zwischen Königstraße und Dr.-Jan-Straße ruht der Verkehr. Mehr als sieben Polizeiwagen sind inzwischen vor Ort, auch ein erstes Team der Gronauer Kriminalpolizei ist eingetroffen, macht sich ein erstes Bild von der Lage. Minuten später wird der eigentliche Tatort mit Flatterband abgesperrt.

Die Bauarbeiter wollen wissen, ob sie ihre Transportfahrten über die Losser­straße wieder aufnehmen können. Ein Polizeibeamter erklärt ihnen, dass sie das mit einem Kollegen an der Absperrung regeln sollen. Denn: Am Tatort wird in den nächsten Stunden das große Rad gedreht, so der Polizist: „Wenn nicht in einem solchen Fall, wann dann?“