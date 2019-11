Krippenausstellung im Museum Religio in Telgte

In der Regel wählt Dr. Anja Schöne das Thema für die nächste Krippenausstellung so aus, dass sie von den Künstlern und Laien innovativ gestaltete Werke erwarten kann. „Da können die Leute ihrem Gestaltungswillen freien Lauf lassen“, erklärt die Leiterin des Museums Religio. Doch in diesem Jahr war es ein wenig anders. „Ich wollte auf jeden Fall ein Lichtkunstwerk draußen auf der Fassade haben. Deshalb haben wir das Thema ,Licht’ gewählt“, erzählt sie. Vom ersten Advent an wird ein Lichtmalerei der Osnabrücker Künstlerin Nikola Dicke zu sehen sein.

Die 79. Krippenausstellung wird aber schon am kommenden Samstag, 9. November, um 15 Uhr eröffnet und dauert bis zum 26. Januar. Sie trägt den Titel „Auf der Suche nach dem Licht der Welt“ – angelehnt an das Bibelzitat „Ich bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, wird nicht in der Finsternis umhergehen, sondern wird das Licht des Lebens haben“ (Johannes 8,12).

78. Telgter Krippenausstellung 2018 1/61 Unter dem Leitwort "Zur Krippe her kommet..." findet die 78. Telgter Krippenausstellung vom 10. November 2018 bis 27. Januar 2019 im Religio-Museum in Telgte statt. Foto: Gunnar A. Pier

"Durchbruch" von Marlene Moss aus Kiel. Foto: Gunnar A. Pier

"Heilige Familie" von Josef Fennenkötter aus Telgte. Foto: Gunnar A. Pier

"So geht Verkündigung heute: Wir kommen zur Krippe!" von Kindern und Jugendlichen aus dem Kreativ-Workshop der Katholischen Pfarrei St. Viktor in Dülmen. Foto: Gunnar A. Pier

Wir Kinder machen uns auf den Weg - mit Neugier und Freude zum Herz der Welt" von Schülern der Klassen 4a und 4b der Gemeinschaftsgrundschule Senden-Bösensell. Foto: Gunnar A. Pier

"To de Krippe her kuemmet..." von Margret Unnewehr aus Telgte. Foto: Gunnar A. Pier

"Weihnacht" von Wolfgang Kleiser aus Vöhrenbach. Foto: Gunnar A. Pier

"Jesu Geburt" von Roman Sledz aus Malinowka. Foto: Gunnar A. Pier

"Seht das Kind" von Helga Rieger aus Rüthen. Foto: Gunnar A. Pier

"Menschen und Tiere kommen mit einem Lächeln zur Krippe" von Johannes Haase aus Vreden. Foto: Gunnar A. Pier

"Menschen und Tiere kommen mit einem Lächeln zur Krippe" von Johannes Haase aus Vreden. Foto: Gunnar A. Pier

"Menschen und Tiere kommen mit einem Lächeln zur Krippe" von Johannes Haase aus Vreden. Foto: Gunnar A. Pier

78. Telgter Krippenausstellung unter der Überschrift "Zur Krippe her kommet...". Die Ausstellung wird vom 10. November 2018 bis 27. Januar 2019 im Religio - Westfälisches Museum für religiöse Kultur gezeigt. Foto: Gunnar A. Pier

"Heilige Familie mit Ochs und Esel" von Hans-Bernhard Vielstädte aus Herzebrock. Foto: Gunnar A. Pier

"Auf der Flucht" von Erika Spiegel aus Würzburg. Foto: Gunnar A. Pier

"Verbundenheit mit Maria und dem Kind" von Mechthild Jülicher aus Senden. Foto: Gunnar A. Pier

"Lichttaufe" (links) und "Weihnachtslied" von Jörgen Habedank aus Tornesch. Foto: Gunnar A. Pier

"Kommet herbei, singt dem Herrn" von Hans Rothfeld aus Wadersloh. Foto: Gunnar A. Pier

"Christmas Scene in van Gogh Style" von Schülern im Alter von neun bis elf Jahren aus der Tamuning Elementary School in Tamuning, Guam, USA. Foto: Gunnar A. Pier

"Weihnacht" von Martin Schonhardt aus Simonswald. Foto: Gunnar A. Pier

"Heilige Familie" von Petra Rentrup aus Rheda-Wiedenbrück. Foto: Gunnar A. Pier

"Anbetung der Hirten" von Petra Rentrup aus Rheda-Wiedenbrück. Foto: Gunnar A. Pier

"Anbetung der Hirten" von Petra Rentrup aus Rheda-Wiedenbrück. Foto: Gunnar A. Pier

"Auch Herberge für uns?" von Paul Reding aus Waltrop. Foto: Gunnar A. Pier

"Das göttliche Kind" von Marek Adam Kawiecki aus Herford. Foto: Gunnar A. Pier

"Heilige Familie" (links) und "Zur Krippe her kommet!" von Josef Fennenkötter aus Telgte. Foto: Gunnar A. Pier

"Ein Kind ist uns geboren" von Jenny Kühn aus Ditzingen. Foto: Gunnar A. Pier

"Kommet herbei, singt dem Herrn" von Hans Rothfeld aus Wadersloh. Foto: Gunnar A. Pier

"Jesus - die Verbindung zu Gott" von Helena Frese aus Warendorf. Foto: Gunnar A. Pier

"Durchbruch" von Marlene Moss aus Kiel. Foto: Gunnar A. Pier

Krippen von Roman Sledz aus Malinowka. Foto: Gunnar A. Pier

"Jesu Geburt" von Roman Sledz aus Malinowka. Foto: Gunnar A. Pier

"Eine Schafherde kommt zur Krippe" von Kindern aus dem St.-Elisabeth-Kindergarten in Warendorf. Foto: Gunnar A. Pier

"Die Sterne zeigen den Weg" von Anna Laufer aus Ostbevern. Foto: Gunnar A. Pier

"Kommet zum Kindlein" von Johannes Laufer aus Ostbevern. Foto: Gunnar A. Pier

"Nachhaltig zur Krippe her kommet" von Kindern aus dem Elternsverein "mc2 - mehr Chancen für hochbegabte Kinder und Jugendliche e.V. in Münster". Foto: Gunnar A. Pier

"Der Weg zu Jesus" von Frederik Peters, Noah Schwaack und Dominik Kahnt aus Telgte. Foto: Gunnar A. Pier

"Der Weg zu Jesus" von Frederik Peters, Noah Schwaack und Dominik Kahnt aus Telgte. Foto: Gunnar A. Pier

"Alle kommen zur Krippe - Münsterländer Krippe" von Claudia und Willi Potthoff aus Herzebrock. Foto: Gunnar A. Pier

"Alle kommen zur Krippe - Münsterländer Krippe" von Claudia und Willi Potthoff aus Herzebrock. Foto: Gunnar A. Pier

"Alle kommen zur Krippe - Münsterländer Krippe" von Claudia und Willi Potthoff aus Herzebrock. Foto: Gunnar A. Pier

"Alle kommen zur Krippe - Münsterländer Krippe" von Claudia und Willi Potthoff aus Herzebrock. Foto: Gunnar A. Pier

"Die Heiligen Drei Könige" von Lucia Keitemeier aus Marienfeld. Foto: Gunnar A. Pier

"So geht Verkündigung heute: Wir kommen zur Krippe!" von Kindern und Jugendlichen aus dem Kreativ-Workshop der Katholischen Pfarrei St. Viktor in Dülmen. Foto: Gunnar A. Pier

"So geht Verkündigung heute: Wir kommen zur Krippe!" von Kindern und Jugendlichen aus dem Kreativ-Workshop der Katholischen Pfarrei St. Viktor in Dülmen. Foto: Gunnar A. Pier

"So geht Verkündigung heute: Wir kommen zur Krippe!" von Kindern und Jugendlichen aus dem Kreativ-Workshop der Katholischen Pfarrei St. Viktor in Dülmen. Foto: Gunnar A. Pier

"So geht Verkündigung heute: Wir kommen zur Krippe!" von Kindern und Jugendlichen aus dem Kreativ-Workshop der Katholischen Pfarrei St. Viktor in Dülmen. Foto: Gunnar A. Pier

"So geht Verkündigung heute: Wir kommen zur Krippe!" von Kindern und Jugendlichen aus dem Kreativ-Workshop der Katholischen Pfarrei St. Viktor in Dülmen. Foto: Gunnar A. Pier

"So geht Verkündigung heute: Wir kommen zur Krippe!" von Kindern und Jugendlichen aus dem Kreativ-Workshop der Katholischen Pfarrei St. Viktor in Dülmen. Foto: Gunnar A. Pier

"So geht Verkündigung heute: Wir kommen zur Krippe!" von Kindern und Jugendlichen aus dem Kreativ-Workshop der Katholischen Pfarrei St. Viktor in Dülmen. Foto: Gunnar A. Pier

Wir Kinder machen uns auf den Weg - mit Neugier und Freude zum Herz der Welt" von Schülern der Klassen 4a und 4b der Gemeinschaftsgrundschule Senden-Bösensell. Foto: Gunnar A. Pier

"Kulturhauptstadt-Kreuz". Foto: Gunnar A. Pier

"Treffen in Telgte" von der Künstlergruppe H2N (Hermann Döbber, Hermann-J. Teigelkamp und Norbert Schulz) aus Haltern/Bochum/Dülmen. Foto: Gunnar A. Pier

"Heilige Familie" von Claudia und Willi Potthoff aus Herzebrock. Foto: Gunnar A. Pier

"Stimmt freudig zum Jubel der Engel mit ein!" von Gerta Goer aus Bielefeld. Foto: Gunnar A. Pier

"To de Krippe her kuemmet..." von Margret Unnewehr aus Telgte. Foto: Gunnar A. Pier

"Jubiläumskrippe: Zur Krippe her kommet..." von Helga Hauck aus Rüthen. Foto: Gunnar A. Pier

"Zur Krippe her kommet..." von Claudia Onnebrink (Münster) und Stefan Schwab (Steinfurt). Foto: Gunnar A. Pier

"Zur Krippe her kommet..." von Margret Schramm aus Drensteinfurt. Foto: Gunnar A. Pier

"Zur Krippe her kommet..." von Ursula Messner aus Capelle. Foto: Gunnar A. Pier

"Auf dem Weg" von Christian Nachtigäller aus Telgte. Foto: Gunnar A. Pier

100 Künstler sind in der diesjährigen Ausstellung mit 120 Krippendarstellungen unterschiedlichster Art vertreten. Das Licht spielt zumeist ein zentrale Rolle – und das auf ganz verschiedene Art und Weise. Da ist zum Beispiel die Kunstinstallation von Rupert König, der eine Krippe in Folie verpackt hat, aus der starkes Licht herausstrahlt. An anderer Stelle ist ein Raum mit einer Schwarzlichtinstallation zu finden. „Licht durchzieht die Ausstellung“, merkt Anja Schöne an. Sie lässt aber nicht unerwähnt, dass es wie in jedem Jahr auch die traditionelle normale Krippe mit Maria, Josef und dem Jesuskind im Stall gibt. „Ein guter Mix“, sagt die Museumsleiterin. „Bei dieser Krippenausstellung kommt jeder auf seine Kosten“, ist sie sich sicher.

Neben der Sonderausstellung mit den Krippen lohnt es sich auch, einen Blick in die Weihnachtsabteilung zu werfen. Denn dort gibt es einige Neuerwerbungen. Fast 100 historische Weihnachtspostkarten werden dort präsentiert.

Die Ausstellung kann dienstags bis sonntags von 11 bis 20 Uhr besucht werden. An Feiertagen gibt es Sonderöffnungszeiten. Erwachsene zahlen fünf Euro, Kinder und Jugendliche bis 21 Jahre haben freien Eintritt. Für angemeldete Schulklassen ist die Ausstellung auch außerhalb der Öffnungszeiten zugänglich.