Eine Explosion in der ehemaligen Gaststätte „Zum Herzbach“ sorgte am Montagnachmittag für einen Großeinsatz der Feuerwehr in Emsdetten. Im Obergeschoss des leerstehenden Gebäudes ist laut Polizei eine Gasflasche explodiert. Die genauen Umstände waren hingegen zunächst unklar.

Durch die Wucht ist eine Giebelwand aus dem Gebäude gesprengt worden. Das Gebäude ist einsturzgefährdet und wurde beschlagnahmt. Durch den Einsatz war die Reckenfelder Straße bis in den Feierabendverkehr hinein gesperrt, was auf der viel befahrenen Straße ein Verkehrschaos auslöste.

Durch die Explosion wurde ein Bewohner schwer verletzt. Nachdem der Schwerverletzte stabil genug für den Transport war, flog ein Rettungshubschrauber ihn in ein Dortmunder Krankenhaus.