Im FMO-Parkhaus warten noch 40 Autos

Drei Wochen ist es her, dass ein Großbrand im Parkhaus am Flughafen Münster/Osnabrück (FMO) wütete. Inzwischen sind die meisten Autos abgeholt. Am Montagmorgen standen noch 40 der über 600 betroffenen Fahrzeuge auf den Ebenen 1 und 2, erklärte FMO-Sprecher Andrés Heinemann auf Anfrage. Knapp die Hälfte sei fahrbereit, die übrigen müssten abgeschleppt werden. Das geht inzwischen problemlos, weil rund 600 Stahlstützen das in Mitleidenschaft gezogene Gebäude stabil genug machen für Abschleppwagen.

Abtransportiert sind übrigens auch die Autos, etwa eine Handvoll, von denen eins den Brand ausgelöst haben soll. Auf der Suche nach der Ursache wurden sie von den Ermittlern beschlagnahmt. Doch die Spurensuche gestaltet sich schwierig, weil während des Feuers rund 1000 Grad herrschten.

Helle Flammen, dichter Rauch: Im Parkhaus gegenüber der Terminals des Flughafens Münster-Osnabrück (FMO) ist am Montagabend ein Feuer ausgebrochen.

Eine riesige Qualmwolke stieg von dem Parkhaus am FMO auf.

Nach ersten Angaben der Feuerwehr standen gegen 20.30 Uhr rund 30 Autos in dem Parkdeck in Flammen.

Am Abend hieß es, bei dem Brand habe es keine Verletzten gegeben. Wie Flughafensprecher Andrés Heinemann gegen 20.45 Uhr erklärte, sei der Flugbetrieb bisher nicht beeinträchtigt.

Fortschritte gibt es bei der Begutachtung des Gebäudes. In einem nächsten Schritt sollen Decken und Wände vom Ruß gereinigt werden, damit die Struktur und der Beton untersucht werden können. Gutachter sollen ermitteln, wie das Gebäude saniert werden muss.

Das Parkhaus ist noch immer gesperrt – doch die Kapazitäten reichen dennoch aus, denn der Winter ist traditionell die Jahreshälfte mit weniger Passagieren.