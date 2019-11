Gegen 12 Uhr am Samstagmittag war es auf der A 30 nahe der Anschlussstelle Ibbenbüren-West zu dem Alleinunfall gekommen. Nach ersten Erkenntnissen waren zwei Männer in dem Kühlkoffer-Sattelzug unterwegs, als einer der beiden Männer am Steuer des tonnenschweren Fahrzeugs aus bislang ungeklärter Ursache die Kontrolle darüber verlor und zunächst nach rechts von der Fahrbahn abkam.

Offenbar durch eine Gegenlenkreaktion kippte der Sattelzug schließlich quer über die Mitteilleitplanke und blockiert seitdem primär die linken Fahrstreifen in beide Fahrtrichtungen.

Lastwagen-Fahrer kommt auf A 30 von Fahrbahn ab 1/16 Foto: Jens Keblat

Die Autobahn 30 wurde deshalb unmittelbar nach dem Unfall von der Autobahnpolizei komplett gesperrt, die Rückstaus konnten auch noch nicht zurückgeführt oder abgeleitet werden, weil aus der Zugmaschine große Mengen Kraftstoff ausgelaufen sind, die die Feuerwehr erst zusammen mit einem Bergungsunternehmen abbinden und aufnehmen muss. Wie lange die Bergungsmaßnahmen noch andauern werden, ist derzeit unklar. Die beiden Insassen des Lkw wurden jeweils schwer verletzt in verschiedene Kliniken gebracht.