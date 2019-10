Thomas Borkenhagen hat die Leidenschaft gepackt. Im vergangenen Jahr wollte er nur seine kleinen Enkelinnen überraschen, in diesem Jahr hat er richtig nachgelegt. Bis spät in den Abend hinein wird sich sein Vorgarten an der Ackerstraße 9 im Halloween-Gewand präsentieren – und dann werden die unzähligen Dekoartikel wieder eingemottet.