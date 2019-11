Prozess am Landgericht

Lüdinghausen/Münster -

Ein 22-jähriger Lüdinghauser sowie ein junger Mann aus Olfen müssen sich seit Montag vor dem Landgericht Münster wegen Betäubungsmittelbesitz und -handel verantworten. Am zweiten Tag des Prozesses räumten beide die ihnen zur Last gelegten Taten ein. Die Erfahrung in der Untersuchungshaft hat sie dazu bewogen.