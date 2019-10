Allerheiligen und Halloween: So gehen wir mit dem Tod um

Was heißt eigentlich Allerheiligen?

Lunemann: In Rom wurde das alte Pantheon christlich umgewidmet: Von einem Verehrungsort für die römischen Götter hin zu einer christlichen Kirche, die Maria und vielen namentlich nicht bekannten Märtyrern geweiht wurde. Es sollte auch deutlich werden, dass „Heilig“ kein Spezialtitel für einige wenige ist, sondern alle meint, die ihren christlichen Glauben überzeugt und überzeugend leben.

Hat nicht jeder Heilige seinen Feiertag?

Lunemann: Viele Christen sind wegen ihres Glaubenszeugnisses offiziell selig oder heilig gesprochen worden. Ihre Namen sind bekannt, und an sie wird erinnert, meisten an ihrem Geburts- oder Sterbetag. Von manchen Heiligen kennen wir ihre Geschichte ziemlich genau. Bei anderen kennen wir Legenden, die manchmal sogar von unterschiedlichen Menschen auf einen Heiligen zusammengetragen werden. Immer steht dahinter, dass diese Personen offensichtlich durch ihr Reden und Handeln überzeugt haben. Sie waren und sind Lichtgestalten wie etwa Martinus.

Der Martinus- oder Nikolaustag sind eher freudige Tage. Wieso ist Allerheiligen in manchen Gegenden ein „stiller“ Feiertag?

Ein frohes Fest

Lunemann: Von der Grundstimmung her ist Allerheiligen ein frohes Fest. Es verweist darauf, das eigene Taufbewusstsein, die eigene Heiligkeit zu erkennen. Zugleich wird allerdings auch die Perspektive geweitet auf die österliche Vollendung des Lebens bei Gott. Der eigentliche stille Feiertag ist der 2. November, Allerseelen. Da erinnern wir uns unserer eigenen Vergänglichkeit und feiern die Verbundenheit mit unseren Verstorbenen.

Da bei uns Allerheiligen auch gesetzlicher Feiertag ist, beginnt für uns die Einstimmung auf Allerseelen dann oft mit dem Besuch an den Gräbern am Nachmittag von Allerheilgen. Heiligkeit im Alltag ist sicherlich die bevorzugte Definition Gottes. Wie viel Heiliges, wie viel Gutes geschieht in Familien, Nachbarschaften, Freundschaften – da, wo Menschen einander helfen, einander zuhören. Kurz: bewusst christlich leben. Papst Johannes XXIII. hat es mal so gesagt: Heilig werden kann man mit einem Bischofsstab in der Hand, aber genauso gut mit einem Besen.

Was ist Allerheiligen? 1/8 Allerheiligen und Allerseelen sind katholische Gedenk- und Trauertage im November. Foto: Wilfried Gerharz

Beim Fest Allerheiligen am 1. November gedenken die katholischen Gemeinden weltweit den Heiligen der Kirche. Foto: Wilfried Gerharz

An Allerheiligen wird besonders den namenlosen Heiligen gedacht: Diese sind zwar nicht heilig gesprochen, doch auch ihnen widmet die Kirche dadurch einen besonderen Tag. Foto: Wilfried Gerharz

In Bayern, Baden-Württemberg, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz und im Saarland ist der 1. November ein gesetzlicher Feiertag. Foto: Wilfried Gerharz

An Allerseelen (2. November) wird für die Seelen aller Verstorbenen gebetet. Foto: Wilfried Gerharz

Viele Menschen besuchen an diesen beiden Tagen die Friedhöfe und schmücken die Gräber mit Blumen und Zweigen. Zusätzlich finden viele Gottesdienste statt. Foto: Wilfried Gerharz

Seit einigen Jahren feiern immer mehr Menschen am Vorabend des Allerheiligentages (31. Oktober) Halloween. Das Wort leitet sich vom englischen „(All) Hallows‘ Eve(ning)“ ab. Die Tradition, selbst geschnitzte Kürbisköpfe aufzustellen, hat ihren Ursprung in einem Fest der Kelten. Foto: Wilfried Gerharz

In der evangelischen Kirche gibt es keine Heiligsprechungen. Sie feiert am Vorabend von Allerheiligen den Reformationstag. An diesem Tag schlug Martin Luther seine 95 Thesen an die Tür der Schlosskirche zu Wittenberg. Foto: Wilfried Gerharz

Ein Business

Halloween steht immer im Kontrast zu Allerheiligen. Wie stehen Sie dazu?

Lunemann: Jahrzehnte lang war Halloween in unseren Breiten kein Thema. Seit Jahren wird es von der Freizeit- und Werbeindustrie befördert. Ein weiteres Event. Das Fest hat keltische Ursprünge. In Irland und England wurde es zu Winterbeginn gefeiert, der am 1. November begann. Man zeigte dem Winter die Fratze und bot ihm so die Stirn. Im 10. Jahrhundert wurde das Allerheiligenfest auf den 1. November verlegt. Am Abend davor (englisch: all hallows even(ing)/der Abend vor Allerheiligen) blieb für einige die Tradition, dem Winter mit beleuchteten Fratzen zu trotzen.

Halloween hat also keltische, nichtchristliche Wurzeln?

Lunemann: Eine keltische Legende erzählt von einem Jack, der es sich mit Gott und dem Teufel verdorben hat. Nach seinem Tod wird er weder im Himmel noch in der Hölle aufgenommen. Aus der Hölle erhält er nur ein Stück glühende Kohle, die er in einen ausgehöhlten Kürbis stellt. Seither irrlichtert er als Untoter umher.

Darum die glühenden Halloween-Kürbisse?

Lunemann: Genau. Wer nur Halloween feiert, bleibt sozusagen gedanklich am Vorabend von Allerheiligen stehen. Christlich ist für mich wesentlich die österliche Hoffnung, dass es neues Leben bei Gott gibt. Ich will sozusagen nicht einmal als Untoter durch die Gegend irren. Und dann sogar noch anderen Angst und Schrecken einjagen.

Durch die österliche Botschaft von Allerheiligen und Allerseelen verliert der Tod nicht sofort seine Härte und seinen Schrecken. Besonders, wenn der Tod allzu früh eintritt. Aber er verliert seine Endgültigkeit. Unsere Verstorbenen leben bei Gott und wir bleiben mit ihnen verbunden.

Ursprünge unbekannt

Denken die Leute überhaupt soweit?

Lunemann: In der Regel wird kaum jemand, der Halloween feiert, soweit denken. Aber es lohnt sich vielleicht doch, um die Ursprünge zu wissen und nicht einfach alles gedankenlos zu übernehmen. Wer einen weiteren Anlass zum Feiern und Verkleiden sucht – sei’s drum. Nervig, ja ärgerlich ist für manche, dass bei abendlichen Hausbesuchen Türen und Wände beschmiert werden, wenn niemand auf die Frage „Süßes oder Saures“ aufmacht oder aufmachen kann und Süßigkeiten verteilt. Da hört dann der Spaß für viele auf.

Was ist, wenn in katholischen Kindergärten Halloween angesagt wird?

Lunemann: Speziell in unseren Kindergärten wird in diesen Tagen das Martinsbrauchtum gepflegt. Das Laternenlicht lädt hier ein, einander im rechten Licht zu sehen und – wo immer möglich – zu helfen. Auch ohne besondere Verbote – wir müssen ja nicht jedem Feiertrend hinterher laufen. Wir haben auch so genug schöne und auch besinnliche Anlässe zum Nachdenken und Feiern. Ich erinnere mich jedenfalls lieber an den heiligen Martinus als an Jack.