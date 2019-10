Angeklagter war schon lange in Haft

Dülmen/Münster -

In einem Dülmener Hotel soll ein 45 Jahre alter Mann aus Recklinghausen seinen erwachsenen Neffen mehrfach vergewaltigt haben. Bei der mutmaßlichen Tat in der Nacht vom 12. auf den 13. Mai sei der 28-Jährige, der auch aus Recklinghausen stammt, geschlagen, bedroht und auf verschiedene Weise missbraucht worden, erklärte der Staatsanwalt am Dienstag beim Prozessauftakt am Landgericht.