Auf der Autobahn brannte um kurz vor Mitternacht ein Auto. Die Polizei berichtet, dass ein 19-jähriger Fahrzeugführer aus dem Märkischen Kreis mit seinem PKW Daimler-Benz die A 1 in Fahrtrichtung Bremen befuhr. Bei Ascheberg geriet er nach eigenen Angaben durch einen Reifenplatzer nach links in die Mittelschutzplanken, wurde dort abgewiesen und driftete über eine Strecke von etwa 250 Meter über die Fahrbahn nach rechts in die Seitenschutzplanken. Durch diese Kollision geriet das Fahrzeug in Brand.

Der Fahrzeugführer konnte das Fahrzeug eigenständig verlassen, erlitt jedoch zum Teil schwere Verbrennungen, die nach einer Erstversorgung vor Ort in der Uni-Klinik Münster fortgesetzt wurde. Bei Eintreffen der Feuerwehr brannte der PKW vollständig bis zum Totalschaden aus. „Wir haben mit Schaum und Wasser gelöscht. Das ging relativ schnell“, informiert Wehrführer Rainer Koch über den Einsatz von drei Fahrzeugen mit 20 Kameraden. Weitere Kräfte mussten nicht mehr ausrücken, nach einer Dreiviertel Stunde war der Einsatz beendet.

Der Gesamtschaden an PKW und Straßeneigentum wird von der Polizei auf etwa 25 000 Euro geschätzt. Der PKW wurde zur Ermittlung der Unfallursache sichergestellt. Für die Dauer der Bergung und Unfallaufnahme, sowie zur Säuberung der Fahrbahn blieb die Richtungsfahrbahn Bremen bis 1.30 Uhr vollständig gesperrt. Anschließend konnte der Verkehr auf dem linken Fahrstreifen an der Unfallstelle vorbeigeführt werden. Nach Ende aller Arbeiten wurde die Fahrbahn gegen 2.35 Uhr wieder freigegeben.