Naturnah gestalteter Vorgarten statt Steinwüste

„Natürlich kann jeder seinen Vorgarten so gestalten, wie er will: als Steinwüste oder mit Pflanzen. Es gibt dazu in Ochtrup keine Vorschriften – weder von Seiten der Bauordnung noch als Festlegung in den Bebauungsplänen. Wir sind da lieber ‚Überzeugungstäter‘, die mit Argumenten versuchen, die Menschen zum Umdenken zu animieren“, sind sich Bauamtsleiterin Karin Korten und Umweltbeauftragte Gesine Hilgendorf einig.

Dass sich immer mehr Häuslebesitzer sprichwörtlich Steine neben den Weg legen, ist nach Ansicht der beiden Verwaltungsmitarbeiterinnen „eine aktuelle Modeerscheinung, mit der man sich leider um den Garten als Lebens- und Erlebniswelt bringt.“

„Steine locken keine Tiere an, präsentieren sich das ganze Jahr über gleich und verändern sich nicht mit den Jahreszeiten“, führt Gesine Hilgendorf an. Und eine Arbeitsersparnis böten sie ebenfalls nicht. Im Gegenteil: „Es ist aufwendig, die Steine sauber und ansehnlich zu halten. Mitunter bildet sich auf ihnen Moos, das mühsam abgepult werden muss. Das merken die Hausbewohner leider erst dann, wenn sie die Schotterwüste schon vor den Tür haben“, kommentiert die Umweltbeauftragte. Karin Korten ergänzt: „Auch ein Garten mit Pflanzen heißt nicht immer, dass dieser ständig von so genannten Unkräutern befreit und gesäubert werden muss. Wichtig ist es sicherlich, ihn so zu gestalten, dass der Boden recht schnell bedeckt ist.“ Das setze zwar zwei, drei intensive Pflegejahre voraus, „dann aber ist alles grün und in der Regel bedeckt.“

Dabei müssen die Gartenbesitzer nicht zwangsläufig auf unscheinbare Bodendecker zurückgreifen – blühende, einheimische Stauden stehen ebenso zur Auswahl. Sie haben darüber hinaus den Vorteil, nicht nur Insekten anzulocken, sondern auch zu den verschiedenen Jahreszeiten und in unterschiedlichen Tönen mit ihren Blüten zu erfreuen.

Ein wichtiger Punkt ist für Gesine Hilgendorf in diesem Zusammenhang die Pflanzenwahl: „Es sollten keine stylischen Gewächse sein, sondern möglichst welche aus unseren Breitengraden. Die erfüllen nämlich einen ganz wichtigen Aspekt: Sie dienen als Nahrungsquelle für viele Tiere und Insekten. Diese weiter zu fördern, ist eine wichtige Aufgabe. Der Verantwortung sollten wir uns alle bewusst werden. Gerade urbane Gärten haben für die heimische Fauna eine immense Bedeutung. Nicht alle Tiere, denen Gärten und Pflanzen einen Lebensraum bieten, sieht man sofort. Aber der ein oder andere Schmetterling, der ein oder andere Vogel – die fallen schon ins Auge. Und mit der Strukturvielfalt des Gartens wächst auch nachweislich die Artenvielfalt der Insekten.“

Natürlich lassen sich gärtnerische „Sünden“ auch wieder rückgängig machen, so Bauamtsleiterin Karin Korten: „Dafür ist es eigentlich nie zu spät.“

Wer nicht auf Anhieb weiß, was er denn dann mit den abgeräumten Steinen anfangen soll, hier ein Tipp von Gesine Hilgendorf: „Sie lassen sich zu kleinen Haufen aufschichten und bieten gute Verstecke etwa für Eidechsen.“

Der Boden, der zuvor durch eine Kunststoff- oder Vliesfolie abgedeckt war, müsse zunächst durch organische Nährstoffe aufbereitet werden, so die Fachfrauen. „Dessen Mikroorganismus sollte wieder ins Gleichgewicht gebracht werden. Anschließend eignen sich zur Bepflanzung Tiefwurzeler, die weitere Bodenarbeit leisten.“ Und nach ein wenig Wartezeit erfreut bald wieder ein lebendiges Vorgartenbild statt einer stupiden Steinbrache das Betrachter-Auge.