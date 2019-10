Ein weiterer Zug mit abgereichertem Uran soll am Montag die Gronauer Urananreicherungsanlage (UAA) in Richtung Russland verlassen. Polizeikräfte sichern derzeit das Gleis in Richtung Münster, über der Strecke war auch ein Polizeihubschrauber im Einsatz.

Gleichzeitig fahren nach Angaben von Beobachtern vor Ort mehrere Lastwagen, die speziell für den Transport von Uranbehältern vorgesehen sind, auf das Gelände der Anlage. Auf der Eisenbahnbrücke unweit des Urenco-Zugangstores demonstriert eine Handvoll Atomkraftgegner gegen den nach ihrer Meinung „unverantwortlichen Uranmülltransport“. Bereits seit langem fordern Kernkraftgegner die sofortige

Stillegung der Gronauer Anlage, „damit der Atommüllberg nicht immer größer wird und damit mit Uran aus Gronau nicht weiterhin Atomkraftwerke in zahlreichen Staaten betrieben werden können“, wie es in einer Klärung heißt.

Udo Buchholz (Arbeitskreis Umwelt Gronau) kritisierte vor Ort, dass die Gefahrgutschilder an den Zugwaggons nach seiner Meinung aus Kunststoff seien, der im Falle eines Brandes schmelzen könne. Einsatzkräfte wären dann, so Buchholz gegenüber den WN, nicht mehr in der Lage, Rückschlüsse auf den Inhalt des Bahntransportes zu ziehen. Buchholz forderte die Polizei vor Ort auf, die Frage der Zulässigkeit derartiger Schilder zu prüfen.