Spezialkräfte der Polizei haben sich am frühen Montagmorgen an der Anne-Frank-Straße gewaltsam Zugang zu einem Wohnhaus verschafft. Die Aktion soll im Wege der Amtshilfe für die niederländische Polizei erfolgt sein, heißt es.

Gegen 6.30 Uhr sprengten Polizeibeamte die Wohnungstür des frei stehenden Hauses auf. In der Folge soll es in dem Haus eine Festnahme und in den Niederlanden zwei weitere Verhaftungen gegeben haben. Unbestätigten Informationen zufolge soll es sich um eine Aktion gegen Personen gehandelt haben, die im Verdacht stehen, Kontakte zu islamischen Terroristen zu haben.

„In der Straße ist alles in heller Aufregung“, so eine Nachbarin, die durch den enormen Knall geweckt wurde. Ihren Worten zufolge waren vier Menschen aus den Niederlanden kommend in das Haus gezogen: „Zwei Männer, eine Frau, die mit einer Burka herumlief, und ein Kind. Ich hatte bei denen immer schon ein komisches Gefühl bei den Leuten.“ So hätte ein Gärtner, den die Bewohner beschäftigt hätten, nicht in das Wohnhaus auf die Toilette gedurft. „Er hat bei Nachbarn klingeln müssen.“

Sie berichtet von einer Aktion, bei der eine Gruppe Männer in Windeseile die Reifen an einem Auto gewechselt hätten. Seit die vier dort wohnten, seien häufiger Polizeistreifen an dem Haus am Ende der Sackgasse vorbeigefahren.

Ein anderer Nachbar berichtet, dass die Bewohner des Hauses mit ihrem Auto viel zu schnell durch die verkehrsberuhigte Zone gefahren seien. Und noch ein Detail ist ihm aufgefallen: Das Kennzeichen des Autos trug nach dem AH-Ortskennzeichen die Buchstaben-Kombination IS. Zufall oder eine bewusste Wahl für der Abkürzung für den „Islamischen Staat“?

Die Polizei verwies die Anfragen der WN zur Generalstaatsanwaltschaft in Hamm. Der dortige Pressesprecher bestätigte den Zugriff, gab aber noch keine weiteren Informationen. Weitere Berichterstattung folgt.