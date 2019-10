Tatjana Jünger ist die schönste Frau über 50

Politiker Wolfgang Bosbach gefiel das „Gesamtpaket“, Christine Wache (Botschafterin des Miss 50plus-Events) war von ihrem „Leuchten in den Augen“ begeistert, Tänzerin Ekaterina Leonova entdeckte eine „tolle Körperhaltung“ an ihr – die Jury ist an diesem Abend hochkarätig gewesen.

Da macht es nichts, dass als Zwischenakt nur ein Double auftritt. Sänger Jens Sörensen doubelte in der Catwalk-Pause Frank Sinatra, der der Veranstaltung in Harsewinkel (Kreis Gütersloh) vielleicht noch etwas mehr Glamour einhauchen sollte.

Denn Tatjana Jünger und ihre 19 Mitstreiterinnen im Alter von 51 bis 69 Jahren mussten im Finale den Laufsteg zunächst im Business-Outfit erklimmen – später dann ging‘s im Abendkleid nochmal mit High Heels übers Parkett. Ausgestattet wurden die 20 Kandidatinnen, die sich gegen 500 Bewerberinnen fürs Finale in mal kräftig in rot, dann gedeckt in schwarzer Robe.

Jünger punktete schon beim ersten Durchgang mit ihrem feuerroten Seidenkleid. TV-Moderatorin Frauke Ludowig, die die Wahl moderierte, war von allen 20 Finalistinnen angetan. „Das sind eben keine Profis“, erklärt Ludowig am Rande der Veranstaltung. Nun darf sich die Physiotherapeutin aus Hatten, Tatjana „Miss 50plus Germany“ nennen.