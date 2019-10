Von fahrlässiger oder vorsätzlicher Brandstiftung gehen die Ermittler nach dem Feuer im klr-Gebäude am Mittwoch aus. Das sagte am Freitag Polizeisprecher Jochen Laschke auf Anfrage der WN. Er appellierte, dass sich mögliche Zeugen bei der Wache in Lengerich melden sollten.

Der Brand im Keller des leerstehenden Gebäudekomplex ging glimpflich aus. Der Feuerwehr gelang es trotz dichten Qualms die Flammen schnell zu löschen. Es sei lediglich Papier verbrannt und einige alte Schränke in Mitleidenschaft gezogen worden, so Wehrführer Hartwig Hübner. Er hatte bereits darauf verwiesen, dass eine Selbstentzündung auszuschließen sei. Und da auch schon kein Strom mehr vorhanden ist, erklärt Polizeisprecher Laschke, sei anzunehmen, dass sich eine oder mehrere Personen unberechtigt in dem einstigen Unternehmenssitz aufgehalten haben. Somit käme zur Brandstiftung zumindest noch Hausfriedensbruch ins Spiel.

Wie berichtet, sind in der Vergangenheit immer wieder Unbefugte im klr-Gebäude gewesen. Zahlreiche Sprühereien, zerbrochene Scheiben und anderes mehr spricht in dieser Hinsicht eine deutliche Sprache. Auch die Feuerwehr musste schon einmal wegen eines offenbar gelegten Feuers anrücken. All das führte in der Lokalpolitik zu der Forderung, mehr dafür zu tun, den Zutritt ins Innere zu erschweren. Erst jüngst hatte die Verwaltung mitgeteilt, dass die Eigentümerin dafür gesorgt habe, dass auch der hintere Bereich mit einem Bauzaun versehen worden ist. Der Kreis als Aufsichtsbehörde erklärt gegenüber den Westfälischen Nachrichten, dass in einem Fall wie klr ein Immobilieneigentümer seine Pflichten erfülle, wenn das Gebäude mit einem Bauzaun umgeben ist und sich ein Hinweis findet, der das Betreten untersagt.

Zur Zukunft des großen Areals wird inzwischen in den Sozialen Medien das aufgegriffen, was hinter den Kulissen schon länger kursiert: Demnach ist damit zu rechnen, dass bald die Baupläne eines Investors vorgestellt werden.