Klassischer Beruf für Quereinsteiger

„Der Beruf des Fahrlehrers ist ein schöner Beruf. Viele vergessen die Zeit als Fahrschüler nie“, sagte Dirk Brunsmann, Geschäftsführer der BS&P-Verkehrsfachschule Westfalen, die seit zehn Jahren an der Schulze-Delitzsch-Straße 2a in Lüdinghausen ihren Firmensitz hat. Vor 25 Jahren gründete Brunsmann – zusammen mit seinen Partnern Richard Surmann und Roland Pitz – die Fahrschule „BS&P Fahrschulteam“.

Als Industriemeister (Kraftverkehr) besitzt er die Berechtigung der Industrie- und Handelskammer (IHK), neben der allgemeinen Führerscheinausbildung auch Berufskraftfahrer in der Fachrichtung Güter- und Personenverkehr auszubilden. „Damals gab es zum Erwerb einer Fahrerlaubnis nur fünf verschiedene Klassen bei den Führerscheinen, bis zum Erscheinen der EU-Fahrerlaubnisverordnung zum 1. Januar 1999. Seit der neuen Verordnung gibt es 17 Klassen, davon vier nur für die Zweiradausbildung sowie die Mofa-Ausbildung“, betonte Brunsmann.

Bevor er sich mit seiner Verkehrsfachschule, die er mit Ehefrau Gudrun leitet, in Lüdinghausen niederließ, hat er zehn Jahre als Mitinhaber der AVC – Ausbildungsstätte für Verkehrsberufe Coesfeld – Umschulungen durchgeführt und die Teilnehmer in den Bereichen Güter- und Personenverkehr auf die Abschlussprüfung der IHK vorbereitet. Mit der Erweiterung der Verkehrsfachschule wurden an das private Bildungsunternehmen erhöhte Anforderungen gestellt. „Um diesen Anforderungen gerecht zu werden, mussten wir 2007 ein intensives und komplexes Zertifizierungsverfahren durchlaufen. Von 2008 auf 2009 wurden viel Arbeit, Zeit und Kosten in den Bau der BS&P-Verkehrsfachschule gesteckt“, so Brunsmann. Als anerkannter Ausbildungsbetrieb bildet er aktuell auch Berufskraftfahrer aus, die unter anderem durch einen Bildungsgutschein der Agentur für Arbeit oder das Jobcenter aufgrund derzeitiger Arbeitslosigkeit gefördert werden.

Aufgrund der steigenden Anforderungen an den Bildungsträger im Bezug auf Nachweise der fachlichen Qualifikation der Dozenten und Fahrlehrer sowie das Durchlaufen des Zertifizierungsverfahrens haben sich bereits 2003 die beiden Partner aus dem gemeinsamen Unternehmen zurückgezogen“, erläuterte Brunsmann. „Generell bilden wir nicht nur Fahrlehrer und Berufskraftfahrer aus, sondern schulen in unseren vier Zweigstellen Fahrschüler in allen Fahrerlaubnisklassen. Bei der Ausbildung von Kraftfahrern arbeiten wir Hand in Hand mit den gewerblichen Kunden. Um nach der zweijährigen Ausbildung den Facharbeiterbrief als Berufskraftfahrer zu erhalten, werden die Schüler von unseren Dozenten in Verkehrsrecht, Planung und Logistik, Technik, Gesundheit oder Ladungssicherung und vielen weiteren Themen geschult. Auch Kranführung, der Umgang mit Gabelstaplern oder Hubarbeitsbühnen gehören zum Schulungsprogramm“, umschreibt Brunsmann das umfangreiche Berufsbild des Berufskraftfahrers, von denen rund 45 000 gesucht werden.

Berufskraftfahrer fehlen

2013 erwarb die BS&P GmbH die Anerkennung zur Fahrlehrerausbildungsstätte. „Der Fahrlehrerberuf, ein klassischer Quereinsteiger-Beruf, hat ein Nachwuchsproblem. Eine Reform des Fahrlehrergesetzes soll jetzt Abhilfe schaffen. Am 4. November startet eine neue Ausbildung zum Fahrlehrer Klasse BE bei uns. Bei dieser Ausbildung spielt die Pädagogik eine erhebliche Rolle“, sagte der Geschäftsführer, der unter anderem Mitglied im Deutschen Verkehrsgerichtstag in Goslar ist.

Von einer Fünftagewoche kann Brunsmann nur träumen, denn Berufskraftfahrer müssen sich alle fünf und Fahrlehrer alle vier Jahre weiter fortbilden. Und das wird häufig an Samstagen gemacht. Auch Brunsmann selbst nimmt regelmäßig an Aus- und Weiterbildungen teil.