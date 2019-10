Am Donnerstagnachmittag um 16.05 Uhr ereignete sich auf der Letter Straße in Beelen ein schwerer Verkehrsunfall. Ein 25-jähriger Beelener befuhr mit seinem Auto die Letter Straße in Richtung Beelen. Bei dem Versuch, nach links in eine Grundstückszufahrt abzubiegen, kollidierte er mit dem entgegenkommenden Motorrad eines 62-Jährigen.

Der aus Rheda-Wiedenbrück stammende Kradfahrer verletzte sich bei dem Zusammenstoß schwer. Rettungskräfte brachten ihn in ein Krankenhaus. Die unfallaufnehmenden Polizeibeamten stellten die beteiligten Fahrzeuge als Beweismittel sicher. Die Letter Straße musste für die Dauer der Unfallaufnahme voll gesperrt werden. Es entstand ein Sachschaden von 5500 Euro.