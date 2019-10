Erneut ist in Lengerich in einen Supermarkt eingebrochen worden. Diesmal war Rewe an der Wielandstraße betroffen. Laut Polizei stieg dort in der Nacht zum Donnerstag eine unbekannte Person ein. Gemeldet wurde der Vorfall gegen 2 Uhr. Die eingesetzten Beamten stellten vor Ort Beschädigungen an den Zugangstüren fest, konnten aber zunächst nicht abschätzen, ob sich noch Diebe in dem Markt befanden. Schließlich wurde das Gebäude komplett durchsucht – ohne jemanden anzutreffen. Im weiteren Verlauf der Ermittlungen ergaben Recherchen, dass eine unbekannte Person um 1.40 Uhr gewaltsam über die Eingangstüren ins Gebäude gelangt war. Um 1.56 Uhr, das ist aus den Aufzeichnungen zu erkennen, verließ diese Person das Gebäude durch den Haupteingang und flüchtete über den Fußweg in Richtung des benachbarten Café Samocca. Der Täter oder die Täterin trug einen weißen Kapuzenpullover, eine schwarze Hose und weiße Sneaker. Was die Person aus den Geschäftsräumen gestohlen hat, konnte noch nicht angegeben werden, hieß es am Donnerstag von der Polizei. Der Sachschaden beträgt nach ersten Schätzungen etwa 1000 Euro. Bereits in der Nacht vom 12. auf den 13. Oktober war ein Supermarkt in der Stadt das Ziel von Einbrechern. Seinerzeit waren Unbekannte in den Kaufland-Komplex eingedrungen und hatten, wie berichtet, erheblichen Sachschaden angerichtet und Bargeld sowie Waren im Wert von mehreren Tausend Euro gestohlen. Hinweise zum Rewe-Einbruch nimmt die Polizei unter ✆ 0 54 81/93 37-45 15 entgegen.