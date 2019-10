Schulze Bockeloh kandidiert für das Amt der WLV-Präsidentin

Die Delegierten des Westfälisch-Lippischen Landwirtschaftsverbandes (WLV) werden am 17. Februar 2020 eine neue Präsidentin oder einen neuen Präsidenten wählen. Es könnte zu einer Kampfkandidatur kommen, da der Bezirksverband Ostwestfalen bereits Hubertus Beringmeier vor vier Wochen aus Hövelhof-Espeln ins Rennen geschickt hat.

Die 54-Jährige Landwirtin bewirtschaftet mit ihrem Mann seit 20 Jahren einen landwirtschaftlichen Betrieb in Münster mit Ackerbau. Sie vertritt seit 2012 als Kreisverbandsvorsitzende die Interessen der münsterischen Landwirte und ist über verschiedene Gremien auf Bundes- und Landesebene in die Mitgestaltung der Agrarpolitik eingebunden. Schulze Bockeloh, Mutter von zwei erwachsenen Kindern, wäre die erste Präsidentin eines Landesbauernverbandes im Deutschen Bauernverband. Sie steht für einen Reformkurs.

„Große Herausforderungen für den Berufsstand“

„Ich freue mich sehr über die Nominierung für dieses verantwortungsvolle Amt und möchte gerne ab dem kommenden Jahr auch als Präsidentin für die Belange der fast 40.000 Bauernfamilien in Westfalen-Lippe eintreten. Unsere Landwirte und Landwirtinnen sind tagtäglich Garant für hochwertige Lebensmittel, die auf den Familienbetrieben regional hergestellt werden“, sagt Susanne Schulze Bockeloh.

„Es gibt aktuell große Herausforderungen für den Berufsstand, das haben auch die Kundgebungen der vergangenen Tage deutlich gemacht. In dem neuen Amt möchte ich mich für die Interessen unseres Berufsstandes stark machen und meinen Berufskolleginnen und -kollegen Gehör in Politik und Gesellschaft verschaffen. Ich möchte für gute Zukunftsperspektiven arbeiten, damit unsere Landwirte Freude an ihrem Beruf haben und die nächsten Generationen mit Begeisterung Landwirtschaft leben“, macht die Münsteranerin ihr Anliegen deutlich.