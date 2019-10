Kein Licht, keine Heizung, auf dem Boden Kartons voll aussortierter Bücher, die auf den Flohmarktverkauf der Bücherei warten – die Bedingungen in der alten Friedhofskapelle an der Elisabethstraße sind alles andere als ideal. Doch für Hossein Saadati ist ein Traum in Erfüllung gegangen: „Mein Atelier“, sagt er stolz und macht eine einladende Geste.

Der Iraner, der im Flüchtlingswohnheim im Herxfeld wohnt, kommt so oft es geht hierher. Was immer andere aus ihrer Heimat mitnehmen – für den 34-Jährigen waren es seine Farben und ein Koffer voller Bilder, die ihn bei seinem Fußmarsch über die Türkei bis nach Deutschland begleitet haben. Der Kirche und den Mitarbeitern der Flüchtlingsinitiative ist er unendlich dankbar, dass er jetzt auch einen Ort gefunden hat, an dem er wieder ungestört malen kann. Seither „brechen“ die Bilder förmlich aus ihm hervor.

Aus der Sporttasche zieht Saadati eine Powerbank, an die er seine selbst konstruierte Beleuchtung anschließt. Gleißendes Licht aus Energiesparlampen fällt auf die Staffelei mit dem Bild, an dem er gerade arbeitet: eine zu Fall gebrachte Freiheitsstaue in obszöner Pose, deren Kopf durch eine Weltkugel ersetzt ist.

„Surrealistisch“ nennt der Maler seinen Stil. Er habe die Motive schon lange im Kopf, habe sie zuerst im Traum gesehen, lässt er seinen Kollegen aus dem Deutschkurs übersetzen, den er seit einigen Monaten besucht. Ihm selbst fällt das Sprechen der deutschen Sprache noch schwer. Lesen gehe besser.

Akte der Gewalt, Hybriden aus Mensch und Maschine, aus Lebendem und Totem, und immer wieder Gasmasken kennzeichnen die Bilder, die er zeigt. Zu Hause habe er vor allem gezeichnet, schwarz-weiß, ohne Tiefe, so wie das Leben im Iran gewesen sei, erzählt er. Jetzt malt er bunt und kraftvoll, so wie er das Leben hier empfindet. Doch über van Goghs gelben Kornfeld lässt er Drohnen fliegen. Der fröhlich bunten Nachtigall, die er auf den Strand an einem türkisblauen Ozeans gemalt hat, wurde ein Gewehrlauf in den Schlund gerammt, zur ihren Füßen Tot und Verwesung.

Aus seinem Koffer holt er einen ganzen Stapel Zeichnungen hervor, darunter ein sitzender Mann mit der Hand auf einem Buch und einer Energiesparbirne als Kopf. Diese Zeichnung sei der Grund für seine Flucht, erzählt er. Sie zeige Ayatollah Khomeini, der auf den Koran schwört. Die Energiesparbirne symbolisiere, wie „wenig erleuchtet“ er sei. Noch an dem Tag, als er das erste Mal von der Zeichnung erzählte, sei seine Wohnung durchsucht und er zum Verhör abgeholt worden. Er habe schwören müssen, nie mehr zu malen, sagt er, und dann stiehlt sich ein spitzbübisches Lächeln auf sein Gesicht: „Aber ich habe gelogen!“