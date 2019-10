Für den Wüllener Linus Hemker ist die Reise in der TV-Casting-Show The Voice of Germany zu Ende. Als Aufgabe hatte er von seinem Coach Alice Merton den Titel „You found me“ der amerikanischen Gruppe The Fray als ein Duettstück erhalten.

An der Seite seiner Partnerin Noemi Treude zog das Duo Publikum wie Juroren schnell auf seine Seite. „Nuancen“, so die Coaches, entschieden letztlich für das Weiterkommen von Noemi Traude und gegen den 20-Jährigen. Doch vielleicht gibt es doch noch ein Happy End: Über die Comeback-Stage und Sänger Nico Santos kann sich Linus Hemker noch für das Halbfinale qualifizieren.