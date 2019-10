Bislang ist bekannt, dass er sich noch am Sonntag gegen 9 Uhr im Bereich des Wanderparkplatzes Baumberg in Nottuln aufgehalten haben dürfte. In den anschließenden Vormittagsstunden hat eine Angehörige ihn im Bereich von Havixbeck gesehen. Seitdem ist der Aufenthaltsort des Mannes unbekannt, heißt es im Polizeibericht.

Hinweise auf den Aufenthaltsort des Mannes oder einen Abstellort des von ihm benutzten Autos erbittet die Polizei in Coesfeld unter ✆ 0 25 41/1 40.

Die Personenbeschreibung des Mannes: 185 Zentimeter groß, schlanke Figur, kurze graue volle Haare, Brille, Ehering. Bekleidet ist der Mann mit einer braunen Sweatjacke, einem rot-grau kariertem Hemd, einer schwarzen Jeans und rot-braunen Lederschuhen. Auffällig ist ein humpelnder Gang des Mannes, so die Polizei.