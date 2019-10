33 Geschädigte im Zeugenstand

Am vergangenen Freitag wurde der Prozess um den gewerbsmäßigen Betrug mit den Enzyklopädien und Faksimile-Büchern von Bertelsmann beim erweiterten Schöffengericht in Rheine gegen die beiden Angeklagten aus Altenberge und Nottuln fortgesetzt (wir berichteten). Den Gesamtschaden zwischen Dezember 2014 und Juni 2016 gab der Staatsanwalt mit knapp 450 000 Euro an. Die Provision für den 56-jährigen Angeklagten aus Nottuln soll gut 96 000 Euro betragen. Weil die Angeklagten von ihrem Schweigerecht Gebrauch machen, sind alle 33 Geschädigten aus dem größeren Umkreis als Zeugen gefragt.

Am ersten Verhandlungstag wurde noch ein Video angesehen, dass einer der Geschädigten heimlich bei einem Verkaufsgespräch gedreht hatte. Die Anwälte wollten das zunächst nicht als Beweismittel zulassen und sahen den 70-minütigen Film zunächst allein an, später wurde er im Gericht den Beteiligten gezeigt.

Am vergangenen Freitag wurde eine 61-jährige Frau aus Duisburg als Zeugin gehört, die die Brockhaus-Enzyklopädie für 20 000 Euro in Raten vom Bertelsmann-Verlag gekauft hatte. Der 48-jährige Angeklagte aus Altenberge hätte sich bei ihr zunächst telefonisch als Mitarbeiter der Firma Bertelsmann gemeldet. Er habe ihr angeboten, ihre Bücher für 4000 bis 5000 Euro zu verkaufen. Sie habe ihm die noch original verpackte Enzyklopädie mitgegeben. Nach einer Weile rief er sie an und sagte, dass er nur einen Preis von 2500 Euro dafür erzielen könnte. Sie habe zugestimmt und das Geld auch erhalten.

Gleichzeitig habe er sie gebeten, einen Kredit in Höhe von 10 000 Euro aufzunehmen für einen zahlungsunfähigen Kunden als Überbrückung, bis der wieder gesund sei. „Ich habe ihm 10 000 Euro Privatgeld bar in die Hand gegeben.“ Er hätte mit ihrer Zustimmung den Kredit über 10 000 Euro beantragt, woraufhin weitere Buchsendungen bei ihr eintrafen. Sie ging davon aus, dass die dem erkrankten Kunden gehörten. Als sie nach drei Monaten nichts von dem angeblichen Mitarbeiter aus Altenberge hörte, hieß es, er sei im Krankenhaus, später, dass er kein Geld habe, weil ein Kunde abgesprungen sei. „Ich habe das alles nicht ganz richtig verstanden“, sagte sie vor Gericht. Den Kredit zahle sie mit monatlich 139 Euro bis 2022 ab.

Eine andere Zeugin war 66 Jahre und sagte, dass sie seit 50 Jahren Kundin bei Bertelsmann sei. Ein Mitarbeiter, den sie kannte, sei mit dem Angeklagten aus Altenberge gekommen und hätte ihn als seinen Kollegen vorgestellt. Man hätte ihr für den Verkauf ihrer Bücher 7000 bis 8000 Euro in Aussicht gestellt. Auch ihr hätte der Angeklagte aus Altenberge einen Kreditvertrag in Höhe von 15 000 Euro für einen anderen schwer kranken Kunden als Überbrückung angedreht. „Ich wollte helfen und habe das gemacht. Als ich nach drei Monaten nichts hörte, kam ich auf die Idee, dass ich reingefallen bin,“ sagte sie.

So oder ähnlich erging es offenbar vielen Kunden. Sie hatten die wertvollen Bücher als Geldanlage oder für ihre Nachkommen gekauft. „Aber meine Patenkinder wollten die nicht haben“, so ein 68-jähriger Zeuge, der die Bücher alle verpackt im Keller gehortet hatte und nichts Näheres über sie wusste.