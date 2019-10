Schienenersatzverkehr: Pendler kommen nur mit Geduld ans Ziel

Eine Woche ist nicht viel Zeit. Harald Schwarz zieht bereits ein Fazit: „Der Anfang war sehr chaotisch.“ So erzählt der Münsteraner, dass der Ersatzbus zunächst 18 Minuten zu spät gekommen sei: „Dann musste ich dem Busfahrer am Montag noch den Weg beschreiben.“

Zwar nicht jeden Tag, aber zweimal pro Woche ist die Osnabrückerin Stefanie Martezk mit der Bahn unterwegs. Bisher seien die Busse pünktlich gekommen. Sie steigt morgens am Osnabrücker Bahnhof ein, nach ihrer Aussage hat die Fahrt nach Lengerich zuletzt „weit über eine Stunde“ gedauert – statt zwölf Minuten mit dem Regionalexpress. Trotzdem zeigt Stefanie Martezk Verständnis: „Die Arbeiten müssen ja gemacht werden.“

Umstieg aufs Auto

Eine Alternative zum Schienenersatzverkehr mit dem Bus ist der Umstieg aufs Auto. Studentin Kiara Feldmann hat darüber nachgedacht, die Pläne aber verworfen: „Ich fahre nicht gerne Auto in Münster.“ An­dreas Schulte ist da einen Schritt weiter: „Wir werden nicht den Bus nach Münster nehmen. Dafür haben wir zu dritt eine Fahrgemeinschaft gebildet.“ Er spricht von dem Zeitraum, wenn die Züge zwischen Lengerich und Münster ganz ausfallen. Dies wird vom 28. Oktober bis 4. November der Fall sein.

Bis 28. Oktober wird die Strecke Lengerich–Osnabrück gesperrt bleiben, im Anschluss die Strecke Lenge­rich–Münster. Zuletzt werden vom 4. November bis zum 14. Dezember die Züge zwischen Kattenvenne und Münster ausfallen, berichtet die Eurobahn auf ihrer Internetseite.

Einschränkungen ab Ostbevern

Wer derzeit ab Kattenvenne oder Ostbevern unterwegs ist, ist übrigens aktuell noch stärker von den Einschränkungen betroffen als jene, die von oder nach Lengerich fahren. Denn während ab Lengerich gen Münster zusätzlich zu den derzeit meist nur stündlich fahrenden Zügen zeitweise auch noch Busse eingesetzt werden, gibt es diesen Service in den beiden kleineren Orten nicht.

Zurück zu Kiara Feldmann: „Morgens sind die Züge leerer, man merkt schon, dass einige auf das Auto umsteigen.“ Auch Katja Dubel aus Ostbevern hat bereits den Wagen genommen: „Ich fahre täglich Bahn. Durch den Ausfall einiger Verbindungen muss ich nun viel früher aufstehen. Da nehme ich auch mal das Auto.“

Pendler verlieren Zeit

Mit der Informationspolitik der Bahn sind die meisten der Befragten übrigens zufrieden. Der Lengericher Tautvydas Bielaiauskas lobt: „Im Internet, am Bahngleis oder in Heften an den Infoständen – an die nötigen Fakten kann jeder kommen.“ Auch wenn Student Bielaiauskas „jeden Morgen eine halbe Stunde eher aufstehen“ müsse, zeigt er Verständnis für die Situation.

Agnes Wegmann aus Westbevern hat am Donnerstag ihre Enkelin aus Münster abgeholt. Bald müsse auch sie den Ersatzbus nehmen. Wenig zufrieden ist ein weiterer Lengericher: „In der Vergangenheit hatten wir schon massive Probleme mit der Eurobahn oder den Bauarbeiten am Bahnhof Münster. Aktuell verliere ich täglich eine Stunde Zeit.“