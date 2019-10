Familie Bekijri ist nicht vergessen

Aus den Augen, aus dem Sinn? Nein, das gilt hier ganz und gar nicht. Schwester Angeline aus dem Antoniuskloster und Daniela Bons, Letztere arbeitet bei den Franziskanerinnen in Lüdinghausen als Betriebswirtin, haben nach wie vor Kontakt zu Familie Bekijri.

Familie Bekijri? Das sind die Kinder Fisnike, Ekuran, Sara und Aziz mit ihren Eltern Zimbile und Mirsad Bekijri. Zwei Jahren hatten sie alle in Lüdinghausen gelebt. Aziz war zuletzt in die neunte Klasse der Gemeinschaftshauptschule gegangen, Ekuran in die sechste der Sekundarschule. Die beiden Mädchen besuchten die Ostwallschule: Fisnike die zweite Klasse, Sara die erste. Kurz vor Weihnachten 2017 wurde die Familie dann abgeschoben. Ihr Asylantrag war abgelehnt worden. Mazedonien, dort, wo die Sechs herkommen, galt und gilt als sicheres Herkunftsland. Das hieß: Mitten im Schuljahr mussten die vier Kinder runter von der Schule, die gesamte Familie rein ins Ungewisse.

Schwester Angeline und Daniela Bons hatten sich um die Familie gekümmert. Durch eine Spendenaktion, veröffentlicht auch in dieser Zeitung, kamen Ende 2017 innerhalb kürzester Zeit rund 5000 Euro zusammen. Mit diesem Geld konnte sich die Familie in Mazedonien mit dem Nötigsten einrichten, für eine Weile Lebensmittel kaufen und das erste Schulgeld (mehrere 100 Euro) für die Kinder bezahlen. Staatliches Zurückkehr-Geld gab es für sie nicht.

Ältester Sohn macht Ausbildung

Und heute? Die schönste Nachricht: Der älteste Sohn der Familie, ist wieder hier; er hat im August eine Ausbildung bei einer Firma in Ascheberg begonnen. Zu verdanken hat er das seiner Freundin, zu Hause in Lüdinghausen. Die beiden verliebten sich in Deutschland, die junge Frau flog daraufhin mehrmals nach Debar an die albanische Grenze, wo die Familie jetzt lebt. „Seine Freundin hat alles in Bewegung gesetzt, damit Aziz nach Deutschland kommen konnte“, erzählt Schwester Angeline. Er wohne bei der Familie seiner Freundin und sei ein toller junger Mann, „zuvorkommend, hilfsbereit, aufmerksam“.

Die Situation der restlichen Familie ist weniger erfreulich. Familienvater Mirsad war krank und musste operiert werden. So eine OP sei in Mazedonien nicht so teuer wie in Deutschland, müsse aber privat bezahlt werden. Hier halfen Schwester Angeline und Daniela Bons wieder, genauso wie sie die Familie beim zu zahlenden Schulgeld für die drei in Mazedonien verbliebenen Kinder unterstützen: Für ein Halbjahr werden 300 Euro für Ekuran fällig, der eine weiterführende Schule besucht, und je 150 Euro für die beiden Mädchen.

„Wir kriegen immer wieder Nachrichten, dass es ihnen nicht gut geht“, sagt Schwester Angelina, „und wir gucken dann, was wir machen können.“

Daniela Bons erzählt, dass sie und die Familie darüber nachdenken, für den Vater einen Job in Lüdinghausen oder Umgebung zu suchen, so dass er hier arbeiten und Geld nach Hause überweisen könnte. Dort seien seine Aussichten, eine Stelle zu finden, düster, für seine Frau noch düsterer. Die Familie gehört der Volksgruppe der Aschkali an – und damit einer Minderheit.

Reise nach Mazedonien in 2020

Neben einem bezahlten Job in Deutschland im Handwerk oder auf dem Bau als Hilfsarbeiter müsste auch eine Wohnung oder ein Zimmer her – sonst darf der Familienvater nicht einreisen. Letzteres bezahlbar zu finden, sei noch schwieriger als einen Job, sagt Daniela Bons. 2020 plant sie nach Mazedonien zu reisen und die Familie zu besuchen.