Neubau ersetzt Altenheim-Gebäude

Sie haben geplant, verworfen, neu geplant und präsentieren nun eine Lösung: Das Altenheim St. Lambertus wird im nördlichen Bereich des Geländes an der Biete neu gebaut. Die Gemeinde Ascheberg hat begonnen, dafür Baurecht zu schaffen.

Das die Gebäude des Altenheims nicht mehr in die Zeit passen, ist schon seit einigen Jahren klar. „Es gibt viele Doppelzimmer, die wir gerne in Einzelzimmer umwandeln würden. Dazu ist das Gebäude sehr verbaut, es gibt lange Laufwege fürs Personal. Im früheren Schwesternheim sind auf einem Flur sechs Zimmer“, berichtet Volker Eilermann, der das Altenheim St. Lambertus leitet. Es wird unter dem Dach der Heilig-Geist-Stiftung aus Dülmen betrieben.

In einer ersten Idee sollte das alte Schwesternheim abgerissen und durch einen Neubau ersetzt werden. Hier und in allen anderen Szenarien mit Abriss-Ideen war immer die Frage, wohin mit den Bewohnern in der Phase des Übergangs. Der neue Anlauf kommt ohne dieses Problem aus. „Wir haben mit unseren Nachbarn von der Caritas gesprochen und können das Gelände im Norden nutzen. Dort werden wir einen dreigeschossigen Neubau errichten“, berichtet Eilermann. Auf einem 5000 Quadratmeter großem Grundstück soll ein etwa 2000 Quadratmeter großes Gebäude errichtet werden. Darin soll Platz für 72 Pflegebetten sein. In dieser Größenordnung rechne sich der Bau. Eilermann verweist auch auf einen Wermutstropfen: „Im ersten Bauabschnitt wird es vermutlich keine Kapelle geben.“ Soll heißen: In dem neuen Gebäude wird sie fehlen. Möglicherweise wird der Verlust ausgeglichen werden können, wenn der Bereich, in dem die Gebäude jetzt stehen neu geplant und bebaut werden. Baubedarf hat seit einiger Zeit auch das Caritas-Wohnhaus schon öffentlich gemacht.

Starten können die Bauarbeiten erst, wenn die Gemeinde Ascheberg das gerade gestartete Bauleitverfahren abgeschlossen hat. Der Plan muss geändert werden. Mit Hochdruck arbeitet die Heilig-Geist-Stiftung an den eigenen Plänen.

Eilermann ist derweil froh, dass der Übergang vom alten ins neue Haus sich auf die wenigen Umzugstage beschränken wird. Der Betrieb im Altenheim läuft ganz normal weiter. Mehrmonatige Szenarien mit Containerlösungen auf dem Gelände oder dem Verlegen von Bewohnern in andere Orten, sind zur Seite gelegt.

Erschlossen werden soll das Grundstück über den Wirtschaftsweg von der Biete her und nicht über die nähere Bispingheide.

Für den vorderen Bereich bringt Eilermann Ideen ins Spiel: Der Parkplatz könne von der Straße aufs Gelände verlegt werden. Könne, nicht müsse. Soll heißen: Für den Neubau ist alles klar beschrieben, der Rest ist offen für Ideen.