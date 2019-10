Rolf Rojek zog mit Frau Gudrun, zwei Töchtern und einem Sohn 1980 nach Saerbeck, lebte viele Jahre hier. Sein Name ist – auch wenn er mittlerweile wieder in seiner Geburts- und Herzensstadt Gelsenkirchen wohnt – bei vielen im Dorf bekannt. 1982 gründete er den Schalker Fanclub Blau-weiß Saerbeck und verband damit neben und auf dem Rasen über viele Jahre einen harten Kern an Saerbeckern. Zuletzt beim Fan-Treffen mit Klaus Fischer (die Zeitung berichtete).

Aber von vorne: Acht Jahre war Rolf Rojek bei der Bundeswehr, als diese ihn nach Münster zog, lebte seine Familie erst dort, dann in Greven. Zuletzt zog es ihn nach Saerbeck. Wo die Familie sich „pudelwohl gefühlt“ habe. Zu Heimspielen nach Gelsenkirchen ging es natürlich immer noch: „Allerdings erstmal alleine.“

Hupend, mit Fahnen wedelnd, verließ er Saerbeck immer Richtung Gelsenkirchen – so etwas zieht Aufmerksamkeit auf sich: „Bald kamen die ersten Schalke-Fans aus dem Dorf zu mir an und sagten, dass sie auch mal mit wollen würden.“ Erst wurde das Auto voll, dann musste ein zweites her. Als fünf Pkw nicht reichten, hatte Rojek die Idee, einen Bus zu mieten. Kurz danach gründete er den Saerbecker Fanclub, der bis heute Bestand hat und zum Vorbild für viele andere geworden ist.

Durch seine zahlreichen Tätigkeiten wurde Rolf Rojek Fanbeauftragter des Vereins – diese Funktion behielt er 22 Jahre lang. Als die Schalker in Folge einiger Unruhen im Verein die Satzung änderten, war vorgesehen, Fanbeauftragte in den Aufsichtsrat mit auf zu nehmen: 20 Jahre lang saß er dort – direkt neben Clemens Tönnies: „Ich habe zwischendurch die ganze Fanarbeit für Schalke gemacht. Das war viel Arbeit, das hat aber auch unglaublich viel Spaß gemacht.“

Mittlerweile ist er von all diesen Ämtern zurückgetreten, den Saerbecker Fanclub möchte er in Zukunft „in sichere Hände“ abgeben. Mit diesem ging es nicht nur zu Spielen der Blau-Weißen, die Saerbecker meldeten sich auch beim Fußball-Leichtathletik-Verband an: „Wir hatten eine Fußballmannschaft in der Kreisliga C, Teams beim Triathlon. Einer von uns lief sogar den Hawaii-Triathlon.“ Der SC Blau-Weiß Saerbeck – eine Erfolgsgeschichte, die über viele Jahre Mens chen zusammenbrachte.

Ins Stadion geht es natürlich noch heute. Seinen ersten Stadionbesuch, als die Schalker 1958 die Meisterschaft feierten, vergisst Rolf Rojek genauso wenig, wie die Momente, als er einst mit Schalke-Spieler und Nachbarn von früher Olaf Thon „auf Asche kickte“, das emotionale Finale 1997 gegen Inter Mailand (Schalke gewann damals den UEFA-Cup) sowie die „Vier-Minuten-Meisterschaft“ 2001: „Das war der schönste und schlimmste Moment gleichzeitig.“ in der Nachspielzeit verloren die Schalker die sichere Meisterschaft. All dies hat einen Platz in seinem Herzen: „Ein Leben ohne Schalke kann ich mir nicht vorstellen.“