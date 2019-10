Schlösser und Wildpferde, aber auch Software-Entwickler und Biologisches Zentrum: Mit seinem ersten Film will der Kreis Coesfeld nicht nur die gängigen Sehenswürdigkeiten darstellen. Vielmehr soll der Film „intensive Emotionen” hervorrufen, wie es in einer Pressemitteilung zu dem Video heißt, das jetzt der Öffentlichkeit vorgestellt wurde. „Heimatliebe“, „Naturgenuss“, „Große Freiheit erleben“ und „Schlössertraum“ seien die Gefühle, die geweckt werden sollen.

Regisseur und Filmemacher Detlef Muckel von der Firma newfilm pictures in Rheine hat diesen Film in enger Zusammenarbeit mit Landrat Dr. Christian Schulze Pellengahr und dessen Team aus dem Büro des Landrates konzipiert und realisiert. Was in 1:39 Minuten beim Zuschauer ankommen soll: „Der Kreis Coesfeld ist ein Kreis für alle; hier kann jede und jeder glücklich sein.“