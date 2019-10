Igel leben in Davensberg gefährlich

Tiere schützen, ihnen helfen – das ist bei Familie Brandt in Davensberg nicht nur bei den Hunden, die aus prekären Verhältnissen kamen, ein Anliegen. Seit etwa drei Jahren nimmt sich die Familie kranker, verletzter und zu kleiner Igel an. Vladimir und Olivia Brandt sind insbesondere über WhatsApp vernetzt in der Region und kümmern sich, wenn die kleinen stacheligen Gesellen es allein nicht schaffen würden.

So hat die Familie in diesem Jahr beispielsweise sechs ganz junge Igel aus Selm geholt und aufgezogen. Bedeutet: Alle drei Stunden benötigte der Igel-Nachwuchs Nahrung, auch nachts. Für diesen Winter, schätzt Vladimir Brandt, wird es nicht mehr gelingen, die Igel bis zu einem Gewicht zu bringen, dass sie allein überwintern können. So wird ihnen im Keller am Brabender Weg über die kalte Jahreszeit geholfen. „Im nächsten Frühjahr bringen wir sie dann nach Selm zurück“, berichtet Olivia Brandt. Schließlich haben die Igel ihre Region auf dem Radar. Wo sie geboren sind, da kennen sie sich aus.

Als zweibeinige „Igeleltern“ haben die Brandts auch Erfahrungen gesammelt, wie mit verletzten Tieren umzugehen ist. Wenn Olivia Brandt erzählt, wie ein verletzter und von Maden befallener Igel mit großer Mühe eben von den Maden befreit wurde und überlebt hat, dann huscht ein Lächeln übers Gesicht.

Die Geschichte ihres Engagements für die Igel erzählen die Brandts nicht, weil sie auf Lob oder Anerkennung aus sind. Olivia Brandt hat in der WN-Redaktion angerufen, weil ihre Hilfe im direkten Davensberger Umfeld nötig ist. Dort werden seit einiger Zeit schwer verletzte Igel gefunden. „Es sind immer große Igel mit den gleichen Verletzungen“, berichtet Vladimir Brandt, der auch eine Theorie hat, warum keine Nachwuchs-Igel mit solchen Symptomen zu finden sind: „Die Großen werden schwer verletzt, die Kleinen kommen vielleicht zu Tode.“

Auf Hinweiszetteln geben die Brandts Hinweise, wie es zu den Verletzungen gekommen sein kann: „Laut Tierarzt deuten die Verletzungen auf einen unvorsichtigen Einsatz von Rasenmährobotern, Tellersensen oder Rasentrimmern hin. Einige Verletzungen sehen wie Hundebisse, Verletzungen durch Schnappfallen oder Stacheldraht aus.“ Die Brandts bitten um erhöhte Vorsicht, um der bedrohten Tierart, die in einigen Ländern schon auf der roten Liste steht, helfen zu können. Da Igel nachtaktiv sind, sollten Mähroboter nur von 8 bis 17 Uhr eingesetzt werden. Die Brandts bitten, bei der Gartenpflege mit solchen Geräten Vorsicht walten zu lassen. Hundebesitzer sollten darauf achten, dass ihre Vierbeiner keine Igel verletzen. Fallen, etwa für Ratten, sollten 25 Zentimeter hoch gestellt werden. Dann könnten Igel am Rand des Dorfes gut leben. Aktuell aber werden Tiere gebracht, denen Füße fehlen. Oder deren Gesicht eine einzige Wunde ist. Bei allem Leid freut es die Brandts, wenn aus der Wunde im Augenumfeld nach dem Abheilen tatsächlich wieder ein Auge auftaucht. „Wir hatten es nicht für möglich gehalten, dass der Igel sein zweites Auge behalten würde“, huscht wieder ein Lächeln über Olivia Brandts Gesicht.

Auch wenn die Brandts keine direkte Hilfe einfordern: Über Kittenmilch und Katzenfeuchtfutter ohne Gelee/Soße in der Dose für die Igel würde die Familie sich freuen. Und über Menschen, die Plätze für Igel zum Überwintern bereithalten. Die Brandts würden ihnen mit Rat und Tat zur Seite stehen (E-mail: olivia.brandt@ web.de).