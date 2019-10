Es ist Herbst geworden. Die Bäume färben sich bunt, die Temperaturen sind merklich kühler geworden und das Licht der Sonne golden. Auch auf der Freibad-Baustelle rupft der Wind die bunten Blätter von den Bäumen – und treibt sie direkt ins frisch aufgefüllte nagelneue Schwimmbecken. Doch die Blätter sind nicht das Problem. Es ist ein Leck, das den Betriebsleiter der Stadtwerke, Robert Ohlemüller, derzeit ärgert – und durch das jeden Tag etwa 100 Kubikmeter Wasser flöten gehen.

Eigentlich könnte alles gut sein. Das Wasser – immerhin circa 2800 Kubikmeter – ist im Becken und wird gerade auf Temperatur gebracht. 24 Grad Celsius ist die Zielvorgabe, 21,5 sind es am Mittwochmorgen bereits. „Wir müssen eine komplette Inbetriebnahme machen“, erklärt Robert Ohlemüller. Dieser Vorgang dauert ungefähr zwei Wochen. Doch nun funkt ein Leck dazwischen. Mit Tauchern wurden bereits der Boden und Wände des Schwimmbeckens abgesucht, auch eine Kamerabefahrung der unterirdischen Leitungen stand an, um das Loch ausfindig zu machen – bislang jedoch ohne Erfolg.

Sanierung des Bergfreibades: Ein Leck sorgt für Ärger 1/58 Es könnte alles so schön sein: Die Sanierung des Bergfreibades ist fast abgeschlossen. Foto: Anne Steven

Das Wasser im Becken zirkuliert und wird auf Temperatur gebracht. Foto: Anne Steven

Doch nun sorgt ein Leck für Ärger. Foto: Anne Steven

100 Kubikmeter Wasser gehen darüber täglich verloren. Das Problem: Die Verantwortlichen haben die undichte Stelle bislang nicht gefunden. Foto: Anne Steven

Sehen Sie im Folgenden weitere Bilder von der Sanierung des Bergfreibades in Ochtrup. Foto: Anne Steven

Es könnte alles so schön sein: Die Sanierung des Bergfreibades ist fast abgeschlossen. Das Wasser im Becken zirkuliert und wird auf Temperatur gebracht. Doch nun sorgt ein Leck für Ärger. 100 Kubikmeter Wasser gehen darüber täglich verloren. Das Problem: Die Verantwortlichen haben die undichte Stelle bislang nicht gefunden. Foto: Anne Steven

Vor einigen Tagen wurde dem Wasser im Schwimmbecken Chlor zugefügt. „Das riecht man jetzt auch“, kennt Ohlemüller den typischen Freibad-Geruch. Dem bis dahin entstandenen Grünspan auf dem Beckenboden rücken die Schwimmmeister derzeit mit Bürsten und einem Saugroboter zu Leibe. „Ganz werden wir den Belag in diesem Jahr aber wohl nicht mehr wegbekommen“, sagt Ohlemüller. Der grüne Film habe aber keinen Einfluss auf die Wasserqualität. Die sei hervorragend.

Das gilt auch für die Zirkulation des kühlen Nasses. Am Dienstag stand der sogenannte Farbtest an. Dabei wird ein grüner Farbstoff in den Wasserkreislauf eingebracht, der dann innerhalb von maximal 20 Minuten das komplette Becken einfärben muss. „Wir waren unter 15 Minuten“, freut sich Schwimmmeister Björn Bendias über das Ergebnis. „Das ist sehr gut.“

Im hinteren Teil des neuen Freibades sind noch die Handwerker mit Flickarbeiten am Pflaster beschäftigt. Und auch die Brücke am Übergang zwischen Schwimmer- und Nichtschwimmer fehlt noch. Ansonsten weist das Freibad zwar noch reichlich Baustellenschmutz auf, ist aber ansonsten so gut wie fertig. Nur die undichte Stelle irgendwo im Leitungsnirwana trübt die Stimmung. Einem möglichen Probeschwimmen noch im Herbst dieses Jahres stünde das Loch allerdings nicht im Weg, betont Ohlemüller. Notfalls müsse man Anfang Dezember, wenn alles Systeme für den Winter heruntergefahren werden, noch einmal alles durchleuchten.