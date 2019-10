Umzug nimmt richtig Fahrt auf

Die Emsstadt wird am Samstag, 22. Februar, ihren ersten Karnevalsumzug erleben. Die Karnevalsgesellschaft „Schwarz-Gold“ trifft derzeit die Vorbereitungen für das närrische Treiben auf den Straßen der Altstadt. „Gerade bei unserem ersten Umzug gibt es viel zu beachten,“ sagte KG-Präsident Franz Winkels bei einem ersten Informationstreffen bei Osthues-Brandhove, an dem viele der angemeldeten Vereine, Gruppen, Schulen und Kindergärten teilnahmen.

Zehn Mottowagen, fünf Musikkapellen und 20 Fußgruppen haben sich nach Angaben der Karnevalisten für den Straßenumzug bislang angemeldet. Weitere Teilnehmer – ob mit einem Wagen oder als Fußgruppe – sind willkommen. Eine Anmeldung muss über die Homepage der Karnevalsgesellschaft (www.kgschwarz-gold.de) erfolgen. Die Freischaltung der „Anmeldeseite“ soll nach Aussagen des Präsidenten in der kommenden Woche erfolgen.

Franz Winkels zeigte sich dankbar, einerseits bei der Stadt Telgte für deren „offenes Ohr“ und Unterstützung und andererseits bei der Warendorfer Karnevalsgesellschaft (WaKaGe) für die Hilfestellung: Die guten Kontakte zu dem befreundeten Verein mit Erfahrungen im Straßenkarneval möchten die Telgter nämlich nutzen, um gleich bei der Premiere „alles richtig zu machen“.

Die Sicherheit beim Straßenumzug nimmt dabei einen besonders großen Stellenwert ein, das wurde bei der Versammlung mehrfach betont. Es gibt klare Regeln für Zugteilnehmer und Ordner. Auch das Thema „Kamelle“ war ein zentraler Punkt. „Wir möchten weniger Süßigkeiten, dafür mehr Qualität und den Einkauf zentral vornehmen und den Zugteilnehmern diese kleinen Geschenke zur Verfügung stellen. So werden auch weniger finanzstarke Gruppen mit Kamelle ausgestattet,“ erläuterte Franz Winkels im WN-Gespräch das Konzept.

Das Interesse am Karnevalsumzug von Telgtern für Telgter sei auch bei der Bevölkerung groß, hat Winkels immer wieder vernommen. Das habe er auch beim Treffen gesagt: Mit dem bisherigen Anmeldestand sei er zufrieden. Mehr sei wünschenswert.

Dabei machten die Verantwortlichen auch deutlich, dass es keine grundlegenden Restriktionen gibt. „Jede Fußgruppe kann so verkleidet sein wie sie möchte, und auch bei der Gestaltung ihres Wagens haben die Gruppen alle Möglichkeiten. „Nur bunt und schön soll es sein,“ wünscht sich der Veranstalter.

Der offizielle Start des Umzuges erfolgt am Samstag, 22. Februar, um 15.11 Uhr, vom Parkplatz am Schulzentrum an der August Winkhaus-Straße. Von dort aus zieht der Zug über die Königstraße, Steinstraße, über den Marktplatz, Münsterstraße, an der Marienlinde her zum Münstertor, über die Clemensstraße vorbei am Bahnhof, über die Bahnhofstraße und schließlich zum Abschluss wieder über den Marktplatz: Franz Winkels rechnet mit einem rund eineinhalbstündigen Umzug.

Nach dem Treiben auf den Straßen soll weiter ausgelassen gefeiert werden: Im und vor dem Bürgerhaus ist eine große Abschlussparty mit allen teilnehmenden Gruppen und Vereinen in Vorbereitung, betonen die Verantwortlichen der Karnevalsgesellschaft „Schwarz-Gold“ bereits.