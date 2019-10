Es war fast eine Punktlandung: Am kommenden Freitagabend (18. Oktober) wird die Sperrung der B 54 zwischen Münster-Nienberge und Altenberge-Süd wieder aufgehoben. Dies gab Sandra Beermann, Pressesprecherin von Straßen.NRW, Regionalniederlassung Münster, am Mittwoch bekannt.

Ursprünglich war geplant, das bereits seit Anfang dieser Woche der Verkehr auf dem etwa 7,5 Kilometer langen Teilstück in Richtung Gronau wieder rollen soll. Da jedoch das Wetter nicht mitspielte, musste die Sperrung um ein paar Tage verlängert werden.

„Die Asphaltierungsarbeiten sind abgeschlossen, in den letzten Tagen muss nun noch die Markierung aufgebracht werden“, so Beermann weiter.

Direkt im Anschluss starten die Arbeiten am Kreisverkehrsplatz L510/Vorbergweg/Haus Uhlenkotten in Nienberge. Innerhalb von zwei Wochen wird der Kreisel in der Steinfurter Straße am Gewerbegebiet „Haus Uhlenkotten“ in zwei Bauabschnitten instandgesetzt. Während der gesamten Bauzeit wird die Zufahrt zum „Vorbergweg“ gesperrt. Eine Umleitungsstrecke über die Gasselstiege wird eingerichtet.